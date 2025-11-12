Perujazz llega al final del 2025 celebrando el mismo impulso que los unió hace cuatro décadas: la libertad de crear sin fronteras. Este 14 de noviembre, la agrupación ofrecerá en La Noche de Barranco su último concierto del año, una cita que resume cuarenta años de exploración sonora, improvisación y complicidad artística.

Formada por Manongo Mujica, Jean Pierre Magnet, Andrés Prado, Pudy Ballumbrosio y Julio Zavala, Perujazz es sinónimo de exploración. Desde los ochenta, su música ha tejido un puente entre la costa, la sierra y la selva, integrando ritmos afroperuanos y andinos con la expresividad del jazz contemporáneo. Esa mezcla —orgánica, intuitiva, profundamente peruana— ha hecho que su sonido trascienda modas y generaciones.

El escenario elegido para cerrar el año, La Noche de Barranco, tiene un valor simbólico: fue testigo de muchas de sus presentaciones y del desarrollo de la movida musical independiente en Lima. Allí, Perujazz repasará los temas que marcaron su historia y presentará nuevas versiones de piezas emblemáticas, en una atmósfera íntima que celebra tanto la madurez como la vigencia del grupo.

Con una gira europea ya en preparación para 2026 —que incluirá ciudades como Berlín, París y Madrid—, Perujazz reafirma su principio fundacional: su música es un espejo del Perú, diverso y cambiante. Cuatro décadas después, su sonido sigue latiendo con la misma intensidad que el primer día.