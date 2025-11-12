La leyenda de Michael Jackson sigue viva. Cuatro décadas después de su lanzamiento, la icónica canción ‘Thriller’ volvió a ingresar al top 10 de la lista Billboard Hot 100, ocupando el puesto número 10 esta semana. Con este logro, el artista se convierte en el primer músico en la historia en colocar temas en el top 10 de Billboard en seis décadas diferentes.

Según la revista especializada, Jackson alcanzó por primera vez el top 10 en noviembre de 1971 con su sencillo debut como solista, ‘Got to Be There’. Desde entonces, ha acumulado 30 canciones entre las diez más escuchadas, de las cuales 13 alcanzaron el número uno, consolidándolo como una de las figuras más exitosas de todos los tiempos.

‘Thriller’ vuelve al top 10 de Billboard. (Foto: Captura de YT)

Antes de este nuevo hito, la última vez que Michael Jackson figuró en el top 10 fue en 2018, gracias a su colaboración póstuma con Drake en el tema ‘Don’t Matter to Me’.

El regreso de ‘Thriller’ también coincide con un resurgimiento del interés en su legado, impulsado por el reciente anuncio del biopic Michael, una producción de Lionsgate dirigida por Antonio Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del intérprete. La película promete mostrar “el viaje de una superestrella global hacia la inmortalidad artística”, y se estrenará en los cines de Estados Unidos el 24 de abril de 2026, con llegada prevista a Latinoamérica poco después.

El relanzamiento de ‘Thriller’ coincide con el lanzamiento del primer tráiler de Michael, la esperada película biográfica sobre el cantante. (Foto: Captura de YT)

El Hot 100 de esta semana también trajo buenas noticias para otros artistas. Taylor Swift se mantiene por quinta semana consecutiva en el número uno con ‘The Fate of Ophelia’, mientras que ‘Golden’, tema de la película animada KPop Demon Hunters de Netflix, ocupa el segundo lugar tras liderar la lista durante ocho semanas.

Más de 40 años después de su estreno, ‘Thriller’ sigue siendo una muestra del impacto duradero de Michael Jackson, un artista cuya música continúa trascendiendo generaciones.