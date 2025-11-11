El ídolo español Raphael será el protagonista de la gala a Persona del Año, que se celebrará este miércoles en el marco de los Latin Grammy, donde será homenajeado por destacadas figuras de la industria musical.

La ceremonia tendrá lugar en Las Vegas y conmemorará las seis décadas de trayectoria del artista considerado por la Academia Latina de la Grabación como un “embajador de la música latina en el mundo”.

El homenaje incluirá un emotivo concierto tributo con interpretaciones de su renombrado repertorio, entre las que se encuentran canciones como ‘Mi gran noche’ o ‘Como yo te amo’, a cargo de un elenco estelar de cantantes y amigos.

Cantante español ofrece concierto en Lima el próximo 5 de marzo en el Círculo Militar del Perú.

El cantante de 82 años nacido en Linares, comenzó su trayectoria profesional con tan solo 16 años y su carrera despegó en la década de 1960.

En 1966 representó a España en el Festival de Eurovisión con ‘Yo soy aquel’, uno de los temas más conocidos hasta la fecha.

Su estilo dramático en el escenario, su potente voz, su amplio rango vocal, así como la temática de amor que abordaba en su música, le otorgó el título de ‘El Divo de la balada romántica’ convirtiéndolo en un ídolo en España y Latinoamérica.

Artista español no quiere saber nada del retiro, la palabra no está en su vocabulario.

“Ser nombrado Persona del Año me emociona enormemente; es la mejor manera de celebrar tantos años de dedicación y amor por la música”, dijo el cantante en un comunicado cuando se hizo público el anuncio.

Un día después de esta gala, la Academia Latina de la Grabación celebrará la 26ª edición de los Latin Grammy en la que Bad Bunny parte como el máximo nominado con 12 candidaturas, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso con 10 menciones.

Con información de EFE