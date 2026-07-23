Netflix confirmó la fecha de estreno de “Aquel”, la miniserie biográfica inspirada en la vida de Raphael. La producción, compuesta por ocho episodios, llegará a la plataforma el próximo 9 de octubre, con un recorrido por la trayectoria personal y artística de uno de los cantantes más emblemáticos de la música en español.

La plataforma de streaming también compartió las primeras imágenes de la miniserie, donde muestran la caracterización de los protagonistas y adelantan algunas de las etapas más representativas de la carrera del cantante. La producción recreará escenarios emblemáticos de ciudades como Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco, donde Raphael consolidó su fama internacional.

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Según adelantó la plataforma, la serie ofrecerá una mirada íntima al artista, mostrando no solo sus mayores éxitos musicales, sino también sus relaciones personales, conflictos y los momentos más difíciles que enfrentó a lo largo de más de seis décadas de carrera. El propio Raphael participó en el desarrollo del proyecto para garantizar que la historia refleje con fidelidad su experiencia.

“Creo que la serie va a sorprender mucho. Se está haciendo con enorme respeto, cariño y atención al detalle, y eso me hace muy feliz”, dijo el artista en una entrevista en exclusiva para El Comercio.

El papel de Raphael será interpretado por Javier Morgade, quién dará vida al artista durante su juventud, mientras que Carlos Santos asumirá el personaje en su etapa adulta. El elenco también incluye a Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro, entre otros.

Netflix anuncia la fecha de estreno de “Aquel”, miniserie sobre la vida de Raphael. (Foto: Instagram / @netflixes)

La dirección está a cargo de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, mientras que el guion fue desarrollado por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó. José Manuel Lorenzo figura como productor.

Netflix anuncia la fecha de estreno de “Aquel”, miniserie sobre la vida de Raphael. (Foto: Instagram / @netflixes)

Con “Aquel”, Netflix amplía su catálogo de miniseries biográficas dedicadas a grandes figuras de la música. La producción busca acercar al público la historia detrás del intérprete de clásicos como “Mi gran noche”, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de la plataforma para este 2026.