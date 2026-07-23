Netflix anuncia la fecha de estreno de “Aquel”, miniserie sobre la vida de Raphael. (Foto: Instagram / @netflixes)
Netflix anuncia la fecha de estreno de “Aquel”, miniserie sobre la vida de Raphael. (Foto: Instagram / @netflixes)
Por Redacción EC

Netflix confirmó la fecha de estreno de “Aquel”, la miniserie biográfica inspirada en la vida de Raphael. La producción, compuesta por ocho episodios, llegará a la plataforma el próximo 9 de octubre, con un recorrido por la trayectoria personal y artística de uno de los cantantes más emblemáticos de la música en español.

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