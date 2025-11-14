El legendario artista español Raphael protagonizó uno de los momentos más emotivos de la 26.° edición del Latin Grammy, celebrada el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Así, el Divo de Linares fue reconocido como Persona del Año 2025 de la Academia Latina de la Grabación , galardón que celebra tanto su trayectoria artística como sus esfuerzos humanitarios.

Posteriormente, el artista de 82 años subió al escenario para ofrecer una actuación memorable ante el público, acompañado por más de una docena de músicos que ofrecieron un sonido de big band.

Ante el aplauso de los asistentes, el cantautor interpretó clásicos de su repertorio como “Qué sabe nadie” y “Mi gran noche”, demostrando la potencia y sensibilidad interpretativa que lo caracterizan.

Tras ello, Gloria Estefan y Marco Antonio Solís le entregaron el premio. Estefan, visiblemente emocionada, elogió al homenajeado. “Hay artistas que han marcado décadas, y luego estas tú, Raphael. (Es) mi ídolo personal” , dijo.

El cantante español Raphael (I) acepta el premio Persona del Año en el escenario durante la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025. | Foto: AFP / VALERIE MACON

Por su parte, Solís destacó la cualidad innata del artista. “Con ese talento has cruzado generaciones y fronteras, pero con ese estilo se nace”.

Raphael, quien lució elegante en un traje oscuro, aceptó el trofeo con evidente alegría y agradecimiento, mostrando el galardón al público.

“¡Aquí lo tienen! En este nuevo viaje estoy feliz de encontrarme con tantos amigos, tanto de España como de aquí. Encantado de estar aquí. Prometo solemnemente que volveré”, sentenció.

Como se recuerda, Raphael causó preocupación en 2024 tras ser diagnosticado con un linfoma cerebral primario, lo que hizo de su presencia y actuación un momento aún más significativo.

El cantante español Raphael se presenta en la ceremonia de los Latin Grammy este jueves, en Las Vegas | Foto: EFE / Octavio Guzmán

¿Quién es Raphael, el Divo de Linares?

Rafael Martos, nacido en Linares en 1943, manifestó su talento a corta edad, pues fue reconocido como la Mejor Voz Infantil de Europa a los 9 años. Desde entonces, ha recibido 335 discos de oro y 50 discos de platino por sus 38 álbumes.

Canciones como “Toco madera” (1988), “Maravilloso, corazón, maravilloso” (1989) y “Escándalo” (1992) alcanzaron puestos destacados en la lista Hot Latin Songs de Billboard. En 2022, fue reconocido con el Premio Billboard a la Trayectoria.

Raphael sale del hospital el 27 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Foto. Europa Press / Raúl Terrel / Europa Press

Raphael se une a una prestigiosa lista de galardonados que incluye a Carlos Vives (2024), Laura Pausini (2023), y Gloria Estefan (2008), entre otros.