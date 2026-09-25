Después de más de dos años de ausencia en los escenarios sudamericanos, Five Seconds of Summer vuelve a encontrarse con su público de esta parte del continente. La agrupación australiana, reconocida como una de las propuestas más importantes del pop-rock de la última década, llegará a Lima como parte de su “Everyone’s a Star World Tour”. El gran concierto será para este domingo 27 de septiembre en Costa 21, escenario que se prepara para recibir nuevamente a sus seguidores. El esperado retorno ocurre luego de una prolongada pausa de conciertos en la región. La expectativa crece mientras se acerca la fecha marcada por sus fanáticos.

El regreso a la capital peruana llega acompañado de una nueva etapa musical para la banda, impulsada por el lanzamiento de “Everyone’s a Star!”, su más reciente producción discográfica. El álbum logró una destacada recepción de la crítica y alcanzó el primer lugar de las listas en Reino Unido, además de ingresar al Top 10 del Billboard 200. Con ese repertorio bajo el brazo, Five Seconds of Summer prepara una noche que combinará sus nuevas canciones con parte de su trayectoria. Las entradas para el espectáculo ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

Octubre se viene los mejores conciertos en Lima con Raphael en el Parque de la Exposición y Cultura Profética

Lima volverá a recibir una de las voces más emblemáticas de la música española. Raphael, conocido como el eterno ‘Divo de Linares’, regresará a la capital peruana este 3 de octubre de 2026 para reencontrarse con sus seguidores en el anfiteatro del Parque de la Exposición. El artista llegará con su esperado ‘Raphaelísimo Tour 2026’, una gira que promete recorrer los momentos más recordados de su extensa trayectoria. La cita marcará una nueva oportunidad para que su público vuelva a corear sus clásicos. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Días después, el ritmo cambiará con la llegada de Cultura Profética, agrupación puertorriqueña que se presentará este 8 de octubre en Costa 21. La banda aterrizará en Lima para compartir las canciones de su séptimo álbum de estudio, sin dejar de lado los éxitos que han acompañado su carrera. ‘La Complicidad’, ‘Ilegal’, ‘Saca, prende y sorprende’, ‘Para estar’, ‘Nada que perder’ y ‘Le da igual’ forman parte del repertorio esperado. El concierto será parte de su gira 2026 y las entradas pueden adquirirse en Teleticket, con precios entre S/ 194 y S/ 338.

El grupo coreano BTS y Grupo Frontera también tienen sus fechas para el mes de octubre

La expectativa entre los fanáticos del K-pop crece luego de que BTS confirmara a Perú entre los destinos de su próxima gira mundial. La agrupación surcoreana llevará su espectáculo a Lima con dos presentaciones consecutivas, programadas para los días 8 y 9 de octubre en el Estadio San Marcos. La noticia ha encendido nuevamente la emoción de sus seguidores, quienes esperan conocer todos los detalles de esta esperada visita. Uno de los principales puntos de interés son los precios y las distintas ubicaciones disponibles para los conciertos. La cuenta regresiva ya comenzó para una de las citas musicales más esperadas.

Pero el calendario de espectáculos en Lima no se detiene, pues Grupo Frontera también prepara su retorno a los escenarios peruanos. La agrupación de raíces mexicanas llegará con su gira ‘Triste, pero bien c*brón Tour’, luego de un año marcado por nuevos logros y producciones musicales. Costa 21 será el escenario elegido para una noche en la que sus seguidores podrán disfrutar de sus principales éxitos. La banda busca reencontrarse con el público peruano y hacer vibrar la capital con su particular estilo. Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

Los Hombres G en un doble concierto en el Estadio Nacional este 28 y 29 de octubre con se mejor repertorio

La nostalgia volverá a tomar el escenario cuando Hombres G, una de las bandas que marcó la escena del rock en los años 80, regrese a Perú en 2026. El grupo español llegará a Lima con una doble presentación que promete reunir a varias generaciones de seguidores. Los conciertos se realizarán los días 29 y 30 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su gira ‘Los mejores años de nuestra vida’. La expectativa crece entre quienes acompañaron sus canciones durante décadas. La capital se prepara así para revivir una época que permanece en la memoria de sus fanáticos.

Con su característico sonido y un repertorio que ha atravesado generaciones, Hombres G buscará reencontrarse nuevamente con el público peruano. Las dos fechas permitirán que sus seguidores disfruten en vivo de una trayectoria construida a lo largo de los años. El Estadio Nacional será el punto de encuentro para una celebración cargada de recuerdos y canciones conocidas. El regreso forma parte de una gira que repasa los momentos más representativos de la agrupación. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket.

Para el mes de noviembre tres conciertos espectaculares: Juan Luis Guerra y Carlos Vives, The Strokes y Eros Ramazzotti

Noviembre llegará cargado de música con una reunión que promete hacer vibrar Lima: Juan Luis Guerra y Carlos Vives compartirán escenario el 7 de noviembre en el Estadio San Marcos. En el denominado ‘Latin Lima Dúo’, el vallenato, el merengue, la bachata y los ritmos caribeños se cruzarán en una sola noche. Vives recorrerá éxitos como ‘La bicicleta’, ‘Fruta fresca’, ‘Volví a nacer’ y ‘La tierra del olvido’, mientras Guerra llevará sus clásicos ‘La bilirrubina’, ‘Bachata rosa’ y ‘Ojalá que llueva café’. La velada también tendrá un momento especial con ‘Buscando el mar’, tema que ambos artistas grabaron juntos. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

La agenda continuará el 20 de noviembre con el regreso de The Strokes, que volverá a Lima para reencontrarse con sus seguidores en el Estadio San Marcos. Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture y Fabrizio Moretti llegarán con un espectáculo que reunirá los principales temas de su trayectoria. Apenas unos días después, el 24 de noviembre, Eros Ramazzotti aterrizará en la capital como parte de su ‘Una historia importante World Tour’. El cantante italiano se presentará en Arena 1 de la Costa Verde, en una nueva cita con sus seguidores peruanos. Las entradas para ambos espectáculos ya pueden adquirirse mediante Ticketmaster, Joinnus y otras plataformas autorizadas.

Diciembre se cierra con los últimos conciertos del año con Chayanne en el Estadio Nacional y Maná en San Marcos

Diciembre comenzará con una doble jornada musical que pondrá a Lima en el centro de la escena internacional. Chayanne volverá al Perú para cerrar su gira mundial ‘Bailemos otra vez’ y se reencontrará con sus seguidores este miércoles 2 de diciembre en el Estadio Nacional. El artista puertorriqueño llegará dispuesto a desplegar la energía, el carisma y las coreografías que han marcado sus presentaciones. En el repertorio no faltarán éxitos como ‘Torero’, ‘Dejaría todo’, ‘Salomé’ y ‘Bailando Bachata’. Las entradas pueden adquirirse mediante Ticketmaster, tanto en su plataforma digital como en puntos autorizados.

Ese mismo 2 de diciembre, pero en el Estadio San Marcos, Maná volverá a encontrarse con el público peruano como parte de su ‘Vivir Sin Aire Tour’. La banda mexicana llegará con una gira de estadios que conmemora cuatro décadas de trayectoria y recorre las canciones que construyeron su historia en el rock latino. Sus seguidores podrán volver a cantar los himnos que acompañaron distintas generaciones y que consolidaron su presencia internacional. La expectativa crece mientras se acerca la fecha de este esperado reencuentro. Todavía quedan entradas disponibles en Teleticket, con precios desde S/ 288.