Robbie Williams vivió un emotivo momento con sus seguidores peruanos después de que su segundo concierto en Lima no pudiera realizarse. El cantante británico salió del hotel donde se hospedaba para encontrarse con decenas de fanáticos que aguardaban por él y terminó ofreciéndoles una breve presentación improvisada. Además, les dio un mensaje de esperanza.

El concierto improvisado tuvo lugar la noche del jueves 24 de septiembre, horas después de que la Municipalidad de San Miguel dispusiera la clausura de Arena 1, impidiendo la realización de la segunda fecha del “Britpop Tour”.

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En horas de la noche, Robbie Williams apareció acompañado por integrantes de su equipo y sorprendió al público interpretando fragmentos de “Feel” y “Angels”. Los presentes acompañaron al británico mientras registraban con sus celulares este inesperado encuentro fuera de los escenarios.

Otro detalle que llamó especialmente la atención fue la camiseta que lució el artista. Williams mostró orgulloso el polo oficial de la selección peruana que llevaba su apellido en la espalda y aprovechó la ocasión para expresar su pesar por no haber podido ofrecer el segundo espectáculo programado en la capital.

“Estoy con el corazón roto por no tener este segundo concierto. Volveremos pronto”, manifestó antes de despedirse. Sus palabras emocionaron a los fanáticos que habían esperado durante horas por alguna noticia luego de la suspensión del show.

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La primera presentación de Robbie Williams en Perú sí pudo realizarse el miércoles 23 de septiembre en Arena 1 Park. Durante el concierto, el artista repasó éxitos de su carrera como “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Supreme”, “Millennium”, “Come Undone”, “Feel” y “Angels”.

Por su parte, One Entertainment confirmó que la segunda presentación será reprogramada y que la nueva fecha se anunciará próximamente, tras las coordinaciones con el equipo del cantante. Ticketmaster también informó que enviará las novedades al correo registrado por quienes adquirieron entradas, manteniendo así la expectativa por el regreso de Robbie Williams a Perú.