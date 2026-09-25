Robbie Williams terminó ofreciéndole a sus fans una breve presentación improvisada tras la cancelación de su segundo concierto en Lima. (Foto: EFE)
Robbie Williams terminó ofreciéndole a sus fans una breve presentación improvisada tras la cancelación de su segundo concierto en Lima. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Robbie Williams vivió un emotivo momento con sus seguidores peruanos después de que su segundo concierto en Lima no pudiera realizarse. El cantante británico salió del hotel donde se hospedaba para encontrarse con decenas de fanáticos que aguardaban por él y terminó ofreciéndoles una breve presentación improvisada. Además, les dio un mensaje de esperanza.

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