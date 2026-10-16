Cada día, internet y las redes sociales se convierten en escenarios donde circulan historias sorprendentes, creencias populares y supuestas verdades que despiertan la curiosidad de millones de usuarios. Entre publicaciones y comentarios, algunos mitos logran extenderse rápidamente, alimentados por la facilidad con la que se comparte información sin comprobar su origen ni veracidad.

Sin embargo, detrás de muchas de estas afirmaciones se esconde una realidad muy distinta a la que se difunde en el mundo digital. Con el paso del tiempo, numerosos especialistas se encargan de analizar estas creencias, contrastar los datos y explicar qué sucede realmente. Así, lo que alguna vez pareció una verdad indiscutible termina siendo desmentido por la ciencia y la evidencia.

¿El uso del perfume podría llegar a dañar la tiroides? el doctor Xavier Batalla lo explica

La posibilidad de que el uso habitual de perfumes afecte la salud de la tiroides ha despertado inquietud en las redes sociales, donde circulan advertencias sobre sus posibles efectos hormonales. Frente a estas dudas, el doctor Xavier Batalla abordó el tema en un video publicado en su perfil de TikTok, donde cuestionó algunas afirmaciones que se difunden sobre estos productos y sus componentes químicos.

Durante su explicación, el especialista advirtió que atribuirles mil disruptores endocrinos a los perfumes resulta una afirmación engañosa. “Decir que los perfumes tienen 1.000 disruptores endocrinos suena bien, el problema es que no funciona así”, señaló. Asimismo, sostuvo que el aerosol está compuesto principalmente por alcohol, que se evapora en pocos segundos, y afirmó que los residuos que permanecen en la piel y la cantidad absorbida serían mínimos desde el punto de vista biológico.

Hay que entender la tiroides “no es una esponja pegada a tu piel esperando absorber”

En medio de las dudas sobre los posibles efectos de los perfumes en la salud hormonal, el doctor Xavier Batalla puso el foco en lo que considera una interpretación equivocada del funcionamiento del organismo. El especialista sostuvo que, antes de relacionar estos productos con daños en la tiroides, es necesario comprender cómo actúa realmente esta glándula y de qué manera se producen las exposiciones a determinadas sustancias.

Durante su explicación, Batalla insistió en que la tiroides no funciona como una superficie que absorbe automáticamente todo aquello que entra en contacto con la piel. Con esta comparación, buscó cuestionar la idea de que aplicar perfume supone una amenaza directa para la glándula. Su mensaje apuntó a la importancia de analizar estas afirmaciones con criterio científico, en lugar de aceptar advertencias que circulan sin suficiente sustento.

Sobre los disruptores endocrinos es importante analizar la exposición crónica acumulada

En medio de las inquietudes que generan las investigaciones sobre los disruptores endocrinos, el doctor Xavier Batalla explicó que es necesario comprender cómo se evalúan los posibles efectos de estas sustancias en el organismo. El especialista precisó que los estudios científicos consideran la exposición acumulada a través de distintas fuentes, un proceso que puede prolongarse durante años y que no depende de un único producto.

En esa línea, el médico destacó que la evaluación contempla el contacto cotidiano con sustancias presentes en los alimentos, el aire que se respira y los objetos que se tocan habitualmente. Por ello, remarcó la diferencia entre esa exposición prolongada y el uso ocasional de perfume antes de salir de casa. De esta manera, buscó poner en perspectiva las advertencias que circulan sobre estos productos y evitar conclusiones apresuradas.

Eso no es ciencia, es un miedo bien envuelto, aplicado correctamente no utilizarías nada

Con el propósito de frenar la propagación de información engañosa, el doctor Xavier Batalla cuestionó las advertencias que generan temor sobre el uso de perfumes y productos cosméticos. El especialista sostuvo que presentar estos artículos como una amenaza sin explicar adecuadamente la evidencia científica puede alimentar preocupaciones innecesarias y distorsionar la percepción de los riesgos reales.

En esa misma línea, Batalla advirtió que aplicar ese razonamiento a todos los productos cotidianos llevaría a rechazar prácticamente cualquier artículo de uso habitual. “Eso no es ciencia, es un miedo bien envuelto. Si aplicaras ese criterio a todo, no utilizarías nada, ni cosmética, ni perfumes, ni prácticamente nada de lo que nos rodea”, afirmó. Con estas palabras, el médico reafirmó su intención de combatir los bulos y promover una interpretación más rigurosa de la información sobre la salud.

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