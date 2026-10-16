Por Christian Gambini

Cada día, internet y las redes sociales se convierten en escenarios donde circulan historias sorprendentes, creencias populares y supuestas verdades que despiertan la curiosidad de millones de usuarios. Entre publicaciones y comentarios, algunos mitos logran extenderse rápidamente, alimentados por la facilidad con la que se comparte información sin comprobar su origen ni veracidad.