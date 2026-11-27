Los stickers son parte de las conversaciones. Sin embargo, la plataforma de mensajería WhatsApp está implementando nuevas funciones en estas clásicas figuras y ahora pueden contar con sonido. Es decir, puede reproducir audio, con la finalidad de hacer más expresivas las conversaciones.

Por lo que se conoce, es una versión de prueba que está disponible para Android. Esta función permite crear y enviar stickers con sonido, ya sea en chats individuales y grupales.

Según la plataforma WaBetaInfo, esta función quedó habilitada para un grupo de usuarios que actualizaron la versión beta 2.26.47.1 en la Play Store.

Lo que caracteriza es que los stickers están silenciados, pero vienen acompañados por un ícono. Al darle click, estos pueden emitir el sonido.

WhatsApp está probando la función de sticker con audio. (Imagen: wabetainfo.com)

¿Cómo crear stickers con sonido? Según el informe de WaBetaInfo, los usuarios que cuenten con Android y que tengan habilitada la función, deben primer abrir la aplicación y entrar a un chat. Lo siguiente consiste en acceder al teclado de stickers y marcar la opción “Crear sticker”. Para generar, se debe seleccionar un video de la galería del teléfono y Whatsapp lo convertirá en un sticker animado.

Pero allí no termina. En la parte superior del editor se debe tocar el botón de audio. Cuando salga la opción “Añadir sonido” es que ya se puede seleccionar una pista para incorporar el sticker.

Finalmente, se debe ajustar el audio y completar la creación del sticker para enviar al chat.

Hay distintas opciones para personalizar el sonido. Se puede hacer con el mismo sticker del video original o agregar algún efecto. También se puede añadir alguna nota de voz.

El sonido no se activa de manera automática. WhatsApp muestra un pequeño ícono que se debe activar para escuchar el sonido.