Latin Grammy 2025: Mon Laferte asegura que "ya le toca" ganarse el premio a Canción del Año
La cantante y compositora Mon Laferte, nominada al Latin Grammy a canción del año, una categoría a la que ha optado en al menos cinco veces, cree que ya es el momento de alzarse con este galardón.
“Ya me toca, pero está reñido. Igual venir ya es ganar, es una celebración verte con tus colegas”, admitió a EFE durante su paso por la alfombra roja de estos premios, que se celebran este jueves en Las Vegas (EE.UU.).
Aunque sea un momento complejo en Estados Unidos para la comunidad hispana, “la música siempre ha tenido el poder de sanar, conectar a la gente y ojalá que mi música pueda servirle a alguien para sanar un poquito en su corazón”, agregó.
La gala principal de los Latin Grammy se transmite en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas a partir de las 17.00 hora local (1.00 GMT del viernes). El encuentro será conducido por la actriz Roselyn Sánchez y el cantante colombiano Maluma.
