El cantante español Alejandro Sanz se convirtió en protagonista de la 26.° edición de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas, al obtener el prestigioso premio a Grabación del Año por su tema “Palmeras en el jardín”.
La victoria del artista madrileño supuso una sorpresa, ya que su terna contaba con favoritos como el puertorriqueño Bad Bunny, así como el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso.
Tras ello, al recibir el gramófono dorado de manos de Mon Laferte y Enrique Bunbury, Sanz resaltó el profundo valor personal del proyecto, afirmando: “La música ha sido mi vida, y después de tantos años, sigo enamorado de ella”.
El español también aprovechó para bromear con el Conejo Malo. “Benito, te lo he robado, perdona”, dijo entre risas, a lo que el reggaetonero respondió con humor, a pesar de ser uno de los grandes favoritos de la noche.
Sanz, en esta nómina, superó a Bad Bunny (con sus temas “Baile Inolvidable” y “DtMF”), así como a Jorge Drexler, Conociendo Rusia, Zoe Gotusso, Karol G y Natalia Lafourcade.
Doble victoria para Alejandro Sanz en los Grammy Latino
“Palmeras en el jardín” forma parte del álbum “¿Y ahora qué?”, lanzado por Sanz en mayo, un proyecto de carácter personal que llegó cuatro años después de su disco anterior.
El álbum fue concebido en medio de una transformación profesional, como el cambio de discográfica, y vivencias personales, incluyendo una ruptura amorosa de carácter público.
Por ello, además del premio a Grabación del Año, el español se llevó el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Contemporáneo, que recibió durante el pre-show del evento donde no estuvo presente, superando en esta categoría a Aitana, Elsa y Elmar, Joaquina y más.
Alejandro Sanz vuelve a Lima con su gira ‘¿Y ahora qué?’
Tras haberse ganados dos Latin Grammy, se suma la confirmación de su regreso a los escenarios peruanos, pues ofrecerá un concierto que promete ser una noche emotiva y llena de sus grandes éxitos.
La cita está programada para el próximo martes 25 de febrero en el Estadio Nacional de Lima, donde interpretará temas recientes de su álbum ¿'Y ahora qué?’, así como sus clásicos. Entradas todavía disponibles en Teleticket.
