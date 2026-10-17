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Netflix anuncia la fecha de estreno de “Aquel”, miniserie sobre la vida de Raphael. (Foto: Instagram / @netflixes)
Netflix anuncia la fecha de estreno de “Aquel”, miniserie sobre la vida de Raphael. (Foto: Instagram / @netflixes)
Por Oscar García

Hace solo dos semanas, Rafael Martos, más conocido como Raphael, estuvo en Lima para ofrecer un concierto que confirmó una vez más su impresionante vigencia vocal, algo notable para una persona de 83 años con problemas de salud. Que un artista de su edad siga siendo ovacionado al final de cada canción, entre gritos de “¡Bravo, Raphael!” como los que suelen dedicarse a un tenor después de un aria exigente, dice mucho de su don y su relación con el público. Ese mismo público celebra ahora el estreno de “Aquel”, la segunda ficción televisiva sobre su vida, tras la miniserie “Raphael: una historia de superación personal”, que Antena 3 emitió en 2010.

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