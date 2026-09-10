Netflix presentó el tráiler oficial de “Aquel”, la nueva serie biográfica enfocada en la vida y trayectoria de Raphael. (Foto: Captura de video / Netflix España)
Netflix presentó el tráiler oficial de “Aquel”, la nueva serie biográfica enfocada en la vida y trayectoria de Raphael. (Foto: Captura de video / Netflix España)
Por Redacción EC

Netflix presentó el tráiler oficial de “Aquel”, la nueva serie biográfica enfocada en la vida y trayectoria de Raphael. La producción llegará a la plataforma el próximo 9 de octubre y estará compuesta por ocho episodios. La historia recorrerá distintas etapas de la carrera del reconocido cantante español.

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