Netflix presentó el tráiler oficial de “Aquel”, la nueva serie biográfica enfocada en la vida y trayectoria de Raphael. La producción llegará a la plataforma el próximo 9 de octubre y estará compuesta por ocho episodios. La historia recorrerá distintas etapas de la carrera del reconocido cantante español.

Uno de los principales atractivos de la ficción será la participación de Javier Morgade y Carlos Santos, quienes interpretarán a Raphael durante diferentes momentos de su vida. Morgade asumirá el papel durante su juventud, mientras que Santos dará vida al artista en su etapa adulta. Incluso el artista original tendrá una breve aparición en la producción.

La serie mostrará los primeros años del intérprete, marcados por origen humilde en la España de la posguerra, antes de seguir su camino hacia los grandes escenarios. La narración buscará explicar cómo el cantante construyó una trayectoria internacional que se prolongó durante más de seis décadas.

“Aquel” también abordará aspectos de la vida personal de Raphael. La producción promete mostrar sus pasiones, éxitos, conflictos y momentos difíciles, además de explorar la dimensión humana detrás de uno de los artistas más reconocidos de la música española. La historia se desarrollará en escenarios como Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco.

La serie está dirigida por Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, mientras que el guion está firmado por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó. El reparto incluye además a Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

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Asimismo, la producción está a cargo de DLO Producciones, en asociación con Caracol Televisión. El proyecto cuenta con José Manuel Lorenzo como productor y con Jacobo Martos como productor asociado. De esta manera, Netflix apuesta por una producción que combina música y drama para acercarse a la figura de Raphael.

Raphael anunció el estreno de su serie documental para celebrar sus 60 años de carrera. (Foto: Claudio REYES / AFP) / CLAUDIO REYES

Cabe recordar que “Aquel” no será la primera producción audiovisual dedicada a la vida del cantante. Hace más de una década, Antena 3 Films y Bocaboca realizaron una miniserie de dos capítulos sobre Raphael. La nueva apuesta de Netflix, sin embargo, amplía el relato a ocho episodios y plantea un recorrido por la vida del artista.