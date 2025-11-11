El pasado 9 de octubre, el cantautor Gian Marco Zignago anunció en sus redes sociales la suspensión de su gira por diversas ciudades del Perú debido a la difícil coyuntura que afrontaba el país. Ahora, el intérprete de “Te mentiría” y “Si me tenías” anunció las nuevas fechas y localidades de su tour.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gian Marco compartió una imagen que muestra las nuevas fechas de su tour por diversas ciudades del país, que comprende seis conciertos en Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura, Chiclayo y Trujillo.

“Queremos agradecerles por su paciencia y apoyo durante esta situación. Hemos estado trabajando para asegurarnos de que este tour sea una experiencia inolvidable, con sorpresas y contenidos exclusivos para todos”, señaló la producción del tour a través de un comunicado.

Las nuevas fechas de la gira de Gian Marco en Perú son:

15 de mayo : Arequipa, Club de Abogados.

: Arequipa, Club de Abogados. 16 de mayo : Cusco, Centro de Convenciones Yanahuara – Valle Sagrado.

: Cusco, Centro de Convenciones Yanahuara – Valle Sagrado. 22 de mayo : Huancayo, Country Club Los Huancas.

: Huancayo, Country Club Los Huancas. 23 de mayo : Piura, Fundo Stewart.

: Piura, Fundo Stewart. 29 de mayo : Chiclayo, Jockey Club.

: Chiclayo, Jockey Club. 30 de mayo: Trujillo, Hacienda El Palmar.

Gian Marco confirma las fechas de su tour por Perú tras reprogramarlas hasta 2026. (Foto: Instagram)

En el comunicado, la producción también anunció que la banda que acompañará a Gian Marco durante su gira por las ciudades del Perú será We the Lion. Además, se ha creado una nueva zona preferencial para los fans.

Gian Marco confirma las fechas de su tour por Perú tras reprogramarlas hasta 2026. (Foto: Instagram)

MÁS INFORMACIÓN: Gian Marco y Corazón Serrano se unen al concierto de Sergio George en Miami

Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, y las personas que no puedan asistir a los conciertos podrán solicitar su devolución “mediante el canal de venta adquirido”.