El concierto que Los Fabulosos Cadillacs tenían previsto realizar en Lima el próximo jueves 13 de noviembre en el Multiespacio Costa 21 fue reprogramado debido a la coyuntura que atraviesa Lima Metropolitana y Callao, según reveló la productora Iguana Producciones.

El concierto, parte de la gira de celebración por los 40 años de la icónica banda argentina, ya no se realizará en Perú este año, sino que se reprogramará hasta el sábado 9 de mayo de 2026. Además, el escenario también cambiará, ya que ahora se llevará a cabo en el Arena Monumental.

“La decisión de posponer la fecha responde a factores que escapan al control directo de la banda y de la producción local. Esta medida se adopta para priorizar la seguridad del público, del artista y del equipo técnico, con el propósito de garantizar el más alto estándar de calidad y seguridad que un espectáculo de esta magnitud merece”, señala el comunicado de Iguana Producciones.

Los Fabulosos Cadillacs reprograman su concierto en Perú hasta el 2026. (Foto: Instagram)

“Los Fabulosos Cadillacs e Iguana Producciones expresan su total solidaridad y acompañamiento con el país en estos momentos. La decisión de postergar el show para el 9 de mayo de 2026 subraya nuestro compromiso inquebrantable con la tranquilidad de todos, reconociendo y respetando la situación actual”, añade la misiva.

Cabe resaltar que la productora aseguró que los boletos adquiridos para el concierto son válidos para la nueva fecha sin necesidad de realizar ningún cambio, por lo que se le solicita al público conservar sus entradas.

Asimismo, las personas que no puedan asistir a la nueva fecha de Los Fabulosos Cadillacs en Lima podrán solicitar el reembolso correspondiente. El procedimiento y los plazos se informarán próximamente, a través de los canales oficiales de Teleticket y de la productora.