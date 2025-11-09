La cantautora peruana Maya Endo celebró la presentación oficial de su primer álbum, Todo eso que soñé, con un concierto íntimo y vibrante en la Sala Osma de Barranco. El recital marcó un nuevo capítulo en su carrera y reafirmó su propuesta sonora, que combina pop alternativo con influencias de jazz, R&B e indie folk en un relato sobre las vivencias de sus primeros años de adultez.

El espectáculo contó con la participación de varios artistas invitados. La noche comenzó con Abril Zignago, quien interpretó junto a Maya una versión de “Mala suerte”, colaboración que originalmente realizó con su hermano Fabián Zignago, ambos hijos del cantautor Gian Marco. Luego subió al escenario Moncho Berry, coproductor del disco, para cantar Fotosíntesis, tema que despertó el costado más reggae pop del repertorio.

El público celebró la llegada de Lorena Blume, quien se unió a Maya en “Mi Soledad”, una de las canciones más coreadas por su mensaje de empoderamiento. El cierre del bloque de invitados estuvo a cargo de Maylo, con la interpretación de “Hasta pronto”, tema incluido en la banda sonora de la película “My Storylof”, de Benjamín Doig.

Maya Endo presentó su primer disco “Todo eso que soñé” con un emotivo concierto. (Foto: Instagram)

“Es una fecha súper especial, probablemente la más importante de mi 2025, porque es la presentación de mi disco debut, un álbum que vengo trabajando desde hace tres años. Estoy llena de emociones y muy agradecida con la gente que vino y conecta con mi propuesta musical”, expresó Maya Endo durante el concierto.

Acompañada por una banda de músicos experimentados, la artista recorrió sus temas más conocidos como “Vino en Taza”, “Pequeño Mundo entre 2″ y otros, demostrando la madurez de su propuesta y la conexión con su público. Su repertorio tejió un recorrido por los lanzamientos previos que desemboca en el universo íntimo y emocional de “Todo eso que soñé“.

Tras su exitoso concierto en Lima, Maya Endo viajará a Buenos Aires, Argentina, para iniciar la promoción de su disco, país donde grabó parte del material y donde sus canciones han tenido gran acogida.

El álbum fue coproducido por Lorenzo Tapia (Rulolo) y Simón Yriberry (Moncho Berry), con mezcla y masterización de Matías Cella en Buenos Aires, consolidando así una producción de alto nivel dentro de la nueva escena musical peruana.