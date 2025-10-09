El cantautor peruano Gian Marco Zignago anunció que postergó las fechas de sus presentaciones en Lima como una muestra de solidaridad con los integrantes de Agua Marina, quienes fueron víctimas de un ataque armado la noche del miércoles 8 de octubre, mientras realizaban un concierto en Chorrillos.

“Con profundo dolor y pena, luego una conversación importante juntamente con mi equipo de trabajo, me veo en la obligación de posponer la gira por mi país aquí en Perú, que tenía programada para octubre en varias ciudades” , dijo el artista mediante un video publicado en sus redes sociales.

Y es que, el intérprete iba a realizar una gira de conciertos en ciudades como Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco, del 10 al 25 de octubre, donde presentaría sus nuevos temas.

“Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas, las cuales serán comunicadas en los próximos días a través de los canales de Teleticket y de la productora del tour. En caso no nos puedan acompañar podrán solicitar su devolución mediante el canal adquirido”, precisó.

De otro lado, el hijo de Regina Alcóver comentó que “la música es motivo de celebración, pero en estos momentos no se puede celebrar nada” . Por esta razón, expresó su respaldo al grupo, así como a los transportistas, negociantes y a todo aquel que sea víctima del crimen organizado.

“Además, pido disculpas a todo el público con quienes esperaba el contarme en un escenario. Pero una vez más digo, no es momento de celebrar, es el momento de actuar desde otro lugar. No nos merecemos lo que nos está pasando”, precisó.

Atentado contra Agua Marina: ¿Quiénes resultaron heridos?

Tras el atentado contra Agua Marina, resultaron heridos los hermanos Luis y Manuel Quiroga (propietarios del grupo), el tecladista César Moré, así como su animador Wilson Ruiz.

El estado de salud de los hermanos Quiroga ha mejorado significativamente. Si bien Luis recibió tres impactos de bala —uno de ellos en el tórax— y fue trasladado de emergencia a una clínica, actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación.

Delincuentes dispararon a quemarropa contra agrupación Agua Marina. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Su hermano Manuel sufrió una herida en la pierna. Ambos ya fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con peritos de criminalística. Por su parte, Moré y Ruiz están recibiendo atención especializada en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, confirmó EsSalud.

A su vez, la Fiscalía detalló que la lista de heridos incluye a una quinta persona, un vendedor de bebidas alcohólicas cuya identidad no ha sido revelada. Esta última víctima está siendo atendida en el hospital Casimiro Ulloa.

El ataque contra la agrupación Agua Marina ocurrió en el Círculo Militar Tarapacá, en Chorrillos. (Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

El ataque se produjo cerca de las 10:20 p.m., mientras el grupo ofrecía una actuación en el Círculo Militar de Chorrillo. El delincuente, a bordo de una motocicleta, descargó una ráfaga de disparos sobre ellos desde la parte trasera del escenario. La Policía halló 27 casquillos de nueve milímetros Parabellum, que se presumen de una ametralladora Mini Uzi.

Finalmente, Gian Marco también se pronunció contra la inseguridad, apoyando al grupo con su mensaje: “Trabajar, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un campo de batalla, en un riesgo que puede llevarte a la muerte, sin asco, sin ley”.