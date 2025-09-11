En plena gira por Estados Unidos y tras haber recorrido varias ciudades de Europa a fines de julio, Gian Marco anunció su regreso a los escenarios peruanos con un espectáculo distinto y lleno de emociones.
De ese modo, el Tour Perú 2025 lo llevará por Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco, del 10 al 25 de octubre, en presentaciones pensadas para conectar de manera directa con su público, en un formato de solo 2 mil asistentes por ciudad.
Fechas de la gira nacional de Gian Marco
Este formato presenta al artista junto a toda su banda, creando una conexión directa con el público y asegurando una experiencia cercana, emotiva y llena de energía.
- Huancayo – 10 de octubre en Country Club
- Piura – 11 de octubre en Fundo Stewart
- Chiclayo – 17 de octubre en Jockey Club
- Trujillo – 18 de octubre en Hacienda El Palmar
- Arequipa – 24 de octubre en Club de Abogados
- Cusco – 25 de octubre en Hotel Tambo del Inka
¿Cómo adquirir las entradas?
Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 10 de septiembre a través de de Teleticket. Además, los fans podrán acceder a hasta un 20% de descuento pagando con tarjetas Interbank.
- Zona VIP (Stand Up): S/ 160.00
- Palco Box: S/ 2500.00 (Incluye 10 entradas, con mobiliario, plataforma elevada y atención personalizada)
El anuncio llega tras el inicio de su tour en Estados Unidos, donde hizo vibrar ciudades como Nueva York con una puesta en escena potente, fresca y emotiva, presentando no solo temas nuevos y sonidos renovados, sino que también regaló momentos inolvidables con sus clásicas baladas.
