En plena gira por Estados Unidos y tras haber recorrido varias ciudades de Europa a fines de julio, Gian Marco anunció su regreso a los escenarios peruanos con un espectáculo distinto y lleno de emociones.

De ese modo, el Tour Perú 2025 lo llevará por Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco , del 10 al 25 de octubre, en presentaciones pensadas para conectar de manera directa con su público, en un formato de solo 2 mil asistentes por ciudad.

Afiche de la gira oficial de Gian Marco en Perú

Fechas de la gira nacional de Gian Marco

Este formato presenta al artista junto a toda su banda, creando una conexión directa con el público y asegurando una experiencia cercana, emotiva y llena de energía.

Huancayo – 10 de octubre en Country Club

– 10 de octubre en Country Club Piura – 11 de octubre en Fundo Stewart

– 11 de octubre en Fundo Stewart Chiclayo – 17 de octubre en Jockey Club

– 17 de octubre en Jockey Club Trujillo – 18 de octubre en Hacienda El Palmar

– 18 de octubre en Hacienda El Palmar Arequipa – 24 de octubre en Club de Abogados

– 24 de octubre en Club de Abogados Cusco – 25 de octubre en Hotel Tambo del Inka

MÁS INFORMACIÓN: Gian Marco y su mensaje que anuncia su recuperación y el regreso a los escenarios

¿Cómo adquirir las entradas?

Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 10 de septiembre a través de de Teleticket. Además, los fans podrán acceder a hasta un 20% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Zona VIP (Stand Up) : S/ 160.00

: S/ 160.00 Palco Box: S/ 2500.00 (Incluye 10 entradas, con mobiliario, plataforma elevada y atención personalizada)

El anuncio llega tras el inicio de su tour en Estados Unidos, donde hizo vibrar ciudades como Nueva York con una puesta en escena potente, fresca y emotiva, presentando no solo temas nuevos y sonidos renovados, sino que también regaló momentos inolvidables con sus clásicas baladas.