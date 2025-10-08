El próximo viernes 10 de octubre se presentará en Lima el nuevo cuento ilustrado bilingüe “Los recolectores de corazones”, escrito por la autora peruana Claudia Rua Bustamante, sobre la sanación emocional.

Su lanzamiento, que cuenta con el apoyo de la Alianza Francesa de Lima, se llevará a cabo a las 4:00 p. m. en el Espacio Liberté de dicha institución, ubicado en la avenida Arequipa N.° 4595. El ingreso será libre y con aforo limitado.

Dirigido al público infantil, es un libro-álbum en formato castellano-francés, cuya trama sigue a una tropa de conejos que tienen por misión recolectar y reparar corazones dañados de diversos dueños y por múltiples causas.

Afiche de la presentación

¿De qué trata el cuento?

El relato se centra en un corazón que persiste en romperse, lo que lleva a los conejos a viajar a la ciudad para encontrar a su dueño.

Al hallarlo, los personajes lo acompañan en su dolor y deciden coser cada fragmento con hilos de colores que simbolizan la aceptación, el amor, la calma, la alegría, la decepción y la confianza, abordando temas clave como la sanación emocional, la aceptación y el duelo.

El libro busca ser una herramienta para que los niños “reconozcan, abracen y honren sus emociones sin juzgarlas”, según comenta la autora, Claudia Rua Bustamante, quien reside actualmente en Suiza.

“Siendo parte de la migración, comprendí que abrazar cada emoción, en lugar de negarla, es un acto profundo de valentía y amor propio. Ese camino me mostró que sentir plenamente nos conduce a la sanación y una vida más auténtica” , agregó.

Las ilustraciones del cuento han sido realizadas por la artista Cecilia Herrera y utilizan la técnica de la arpillería. Este arte textil, que emplea telas, bordados y retazos, aporta una estética de “memoria, resistencia y esperanza” a la publicación.

La presentación incluirá una narración en vivo con un títere del personaje principal, manipulado por el actor Nikolas Fantinato, además de una exposición de las ilustraciones.

Se ha programado también una actividad lúdica para que los niños puedan vivir la experiencia de “reconstruir corazones” junto a los personajes del cuento.

El precio de venta de la publicación es de S/ 65.00 (incluye lámina para colorear y stickers). Estará disponible en librerías como El Virrey, Heraldos Negros, Buscalibre.com, Vallejo Librería Café, Books & Co, Talentbooks, La Caja de Merlín y Abejita.

Claudia Rua Bustamante

¿Quién es Claudia Rua Bustamante?

Claudia Rua Bustamante es una actriz, directora de teatro y escritora peruana de cuentos para la familia. Con “Los recolectores de corazones” suma un título más a sus publicaciones anteriores, que incluyen “¿Y dónde están las medias?” (2021), “Wálter y la lluvia de semillas” (2022) y “El viaje de Plumita” (2023).

En 2023, también ganó el Premio a la creación de obras infantiles y juveniles del Ministerio de Cultura de Perú en la categoría de libro informativo.