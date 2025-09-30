El escritor rumano Mircea Cărtărescu, de 69 años, quien fue anunciado como el principal invitado del “Hay Festival” de Arequipa, habría cancelado su participación debido a un cuadro de “agotamiento físico y mental”.

Así lo informó el medio Infobae el sábado 27, citando a “fuentes cercanas al evento”, mismas que aseguraron que Cărtărescu tiene un impedimento para realizar el viaje transatlántico desde Europa hasta la ciudad peruana.

Mircea Cărtărescu

“El escritor canceló su asistencia al festival por agotamiento físico y mental, y no tiene fuerzas para asumir un viaje al otro lado del continente” , citó el portal.

Considerado un firme candidato al Premio Nobel de Literatura, que se anunciará el 9 de octubre, la posible ausencia de Mircea, quien es autor de reconocidas obras como “Solenoide”, “Nostalgia” y “Lulú”, incrementó las especulaciones sobre el galardón.

El Hay Festival 2025 se realizará en Arequipa del 6 al 9 de noviembre, y está previsto que reúna a 130 destacados invitados de 15 países, en una variedad de charlas, exposiciones, presentaciones de libros y actividades diseñadas para jóvenes y comunidades.

Para esta edición del festival rendirá homenaje al Premio Nobel Mario Vargas Llosa con una exposición fotográfica y tres conversatorios centrados en su impacto en la literatura y la esfera pública.