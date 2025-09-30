Frank Mendizábal confirmó su llegada a Arequipa para presentar su libro “Almas conectadas” el próximo 4 de octubre en el Auditorio N.º 1 de la Feria Internacional del Libro de Arequipa. Su presentación empezará a las 5 p.m.
Al finalizar la presentación, el autor firmará ejemplares y compartirá con sus seguidores algunas experiencias sobre la producción del ejemplar.
“Almas conectadas” es una guía de referencia para las personas que buscan reconciliarse con la pérdida y encontrar propósito a través de la espiritualidad, según explica el mismo Mendizábal.
Además de la presentación en la feria, Frank Mendizábal ofrecerá en Arequipa un conversatorio especial titulado “Una noche de misterio que no olvidarás”, que tendrá lugar el viernes 3 de octubre a las 9 p.m. en Sierra Andina. Las entradas están disponibles al número 960712770.
Con miles de consultas realizadas en Perú y el extranjero, Frank Mendizábal se ha consolidado como una de las voces más influyentes del ámbito espiritual en Latinoamérica.
