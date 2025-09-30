Frank Mendizábal confirmó su llegada a Arequipa para presentar su libro “Almas conectadas” el próximo 4 de octubre en el Auditorio N.º 1 de la Feria Internacional del Libro de Arequipa. Su presentación empezará a las 5 p.m.

Al finalizar la presentación, el autor firmará ejemplares y compartirá con sus seguidores algunas experiencias sobre la producción del ejemplar.

“Almas conectadas” es una guía de referencia para las personas que buscan reconciliarse con la pérdida y encontrar propósito a través de la espiritualidad, según explica el mismo Mendizábal.

Frank Mendizábal presentará su libro “Almas conectadas” en la FIL Arequipa. (Foto: Instagram)

Además de la presentación en la feria, Frank Mendizábal ofrecerá en Arequipa un conversatorio especial titulado “Una noche de misterio que no olvidarás”, que tendrá lugar el viernes 3 de octubre a las 9 p.m. en Sierra Andina. Las entradas están disponibles al número 960712770.

Con miles de consultas realizadas en Perú y el extranjero, Frank Mendizábal se ha consolidado como una de las voces más influyentes del ámbito espiritual en Latinoamérica.