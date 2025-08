“Destinos de piedra”: cuando los incas llegan a la literatura juvenil

Novelas orientadas al público joven peruano hay en todos los géneros: romance, fantasía, ciencia ficción, etc. ¿Historias de ese tipo ambientadas en el imperio incaico? No abundan. Pero ahí entra “Destinos de piedra”, primera novela de D.J. Robinson (Lima, 1988), una aventura desarrollada en el antiguo Perú, con tesoros, bestias y un grupo heterogéneo de personajes. Todo esto sin descuidar el aspecto histórico, pero solo hasta cierto punto.

“Hice una lista de todo lo que tenía que saber [de los incas]: costumbres, fiestas, creencias, dioses, criaturas mágicas, brujos; todo lo que podía servir a la historia. Tampoco quería desbordarme como arqueólogo buscando toda la historia, porque hay mucho. Pero tomé lo justo y necesario para no tomarme tanto tiempo, no desviarme por la tangente”, contó Robinson en entrevista con El Comercio sobre su libro, disponible en la 29° Feria Internacional del Libro de Lima.

La novela sigue a la adolescente Chinpa, quien se pierde y acaba en la caravana del ciego Iphu con destino a Tamputocco, hogar de Wallpaya Inca, presente en las leyendas. Allí ella se convierte en aprendiz del príncipe, único camino que encuentra para salvar a su familia del hambre.

El autor, cuyo nombre real es Danny Manuel Castilla Quispe, tuvo un acercamiento a la narrativa por las películas y las series de TV. Diseñador gráfico de profesión, asegura haber tenido desde siempre afinidad por las artes; de hecho, él mismo hizo las ilustraciones interiores del libro. En un principio consideró que “Destinos de piedra” sea un cómic, pero la exigencia requerida resultó ser tal que se decantó por la novela, algo que tampoco había hecho. Entonces usó tutoriales en internet para guiar su proceso creativo.

“Mi propósito principal era escribir y tampoco quería ser tan fiel a la realidad porque ahí, creo, perdería mucho de mi creatividad. Sentí que esta historia tenía que ser libre, una visión no tan fiel a lo que haya podido pasar, sino algo fresco que no sea tan costumbrista y que pueda ser entretenido. Si yo primero me entretengo como lector, entonces los demás también pueden entretenerse”, contó el autor por medio de un Zoom; él habló desde Puno, tierra de su madre, donde se cuenta la leyenda del Qarisiri, el demonio del altiplano, quien aparece como antagonista en su obra.

El libro puede leerse también como una precuela a la leyenda de los Hermanos Ayar, explicación tradicional de la fundación del Imperio Inca. El autor dijo que esta historia siempre le interesó, pero que al ser demasiado corta quiso darle más cuerpo, extender la experiencia. No es un libro de historia, pues el autor se ha tomado licencias; en su obra los incas tienen escritura y usan sables. Y los personajes comen chicharrón, aunque esto último entra dentro de la suposición razonable, cuenta Robinson.

