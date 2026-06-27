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Resumen

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De izquierda a derecha: Sergio Armasgo como 'Cara de Ángel' en representación de "Los inocentes". Al lado, Mónica Sánchez y Stephanie Orúe en puesta teatral de "La Chunga". Finalmente, las portadas de los libros de Mario Bellatín y José María Arguedas.
De izquierda a derecha: Sergio Armasgo como 'Cara de Ángel' en representación de "Los inocentes". Al lado, Mónica Sánchez y Stephanie Orúe en puesta teatral de "La Chunga". Finalmente, las portadas de los libros de Mario Bellatín y José María Arguedas.
Por Enrique Planas

Hay un buen ambiente en la literatura peruana. En un país en que la homofobia deja huellas y traumas, y con una discriminación interiorizada, el territorio de la ficción se diversifica y complejiza. Desafiando prejuicios y autores locales denuncian estigmas, profundizan en las relaciones y el VIH, comparten su mirada sobre la aceptación propia y la salida del armario. En un país donde se nos educa para creer que las relaciones heterosexuales son las únicas posibles, nuevos creadores se animan a romper el modelo buscando otras formas de placer.

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