Pocos acrónimos son tan famosos y han variado tanto en el tiempo como el de LGBTQ+, siglas que albergan el espectro de la comunidad homosexual: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer.

Con el Día del Orgullo celebrándose este sábado 28, nos preguntamos por qué comienza con la L de lesbianas -mujeres atraídas sexualmente por personas de su mismo sexo- frente al más amplio término Gay, que si bien se refiere a hombres atraídos por otros hombres, también es utilizado frecuentemente para describir a las personas homosexuales en general.

Cabe señalar que la L es la letra con más historia relacionada a la homosexualidad en el acrónimo, ya que el lesbianismo se empezó a utilizar para describir la relación entre mujeres en la segunda mitad del siglo XIX, entrando al léxico médico en 1890 para referirse a lo que ahora se conoce como tribadismo.

El origen del término es bien conocido y se refiere a la isla griega de Lesbos, donde en el siglo VI antes de Cristo la poeta Safo presidía sobre la educación de varias jóvenes, aunque el contexto y el papel en que se desempeñaba es todavía materia de discusión por los historiadores.

Lo que está menos en debate es la poesía de Safo, cuyos fragmentos sobrevivientes pueden verse no solo como referencias a la vida diaria de las mujeres, sino como alabanza por la belleza de las mismas. Aunque si esto se refiere a que la poetisa albergaba deseo sexual hacia personas del mismo sexo es, nuevamente, materia de debate entre los expertos.

En cambio, si bien la palabra “gay” (“alegre” o “despreocupado” en español) fue asociada desde el siglo XIV con un comportamiento sexual libertino, recién a inicios del siglo XX se empezó a referir concretamente al comportamiento homosexual con el libro “La señorita Furr y la señorita Skeen” (1922) de Gertrude Stein, ahora un ícono de la comunidad lesbiana, utilizándolo para describir una relación entre dos mujeres del mismo sexo.

A pesar de esto, el término siguió siendo utilizado en su entonces más común significado de “alegre” en las siguientes décadas y no fue hasta la década de los años 60 en que el término empezó a ser utilizado de manera similar a la actual.

Qué hay en un nombre

Ahora, a medida en que la personas homosexuales se vieron perseguidas e incluso criminalizadas por su orientación sexual empezaron a surgir acrónimos para encapsular a la comunidad, aunque además de la ya conocida LGBT también era popular la variación GLBT.

¿Qué fue lo que terminó de cristalizar LGBT como el orden que conocemos? Fue trágicamente la epidemia de VIH, que empezó a diezmar a la comunidad homosexual, particularmente a los hombres, a partir de 1980.

En su libro “Victory Deferred: How AIDS Changed Gay Life in America” (“Victoria aplazada: Cómo el SIDA cambió la vida gay en Estados Unidos”) el historiador John-Manuel Andriote señaló cómo esta epidemia ayudó a fomentar solidaridad entre gays y lesbianas, con estas últimas donando sangre, proporcionando alimento y albergue e incluso cuidando a los hombres que sufrían de esta terrible enfermedad, en ocasiones abandonados por los profesionales de la salud.

En reconocimiento a sus esfuerzos, asociaciones que antes solo tenían la palabra Gay empezaron a incluir también Lesbiana en sus nombres, mientras que la variación del acrónimo con la L por delante se convirtió en la predominante en el vernacular y, por ende, en el resto de la sociedad.

A pesar de esto todavía hay organizaciones que mantienen la G por delante como la Sociedad histórica GLBT fundada o la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación), ambas fundadas en 1985, aunque es notable que en el caso de este último ejemplo el acrónimo en inglés GLAAD es muy superior fonéticamente a la alternativa LGAAD.