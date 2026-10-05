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El primer logotipo de Instagram, tras su nacimiento en 2010.
El primer logotipo de Instagram, tras su nacimiento en 2010.
Por Agencia EFE

Un 6 de octubre, pero de 2010, vio nacer la red social Instagram.

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