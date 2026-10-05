Un 6 de octubre, pero de 2010, vio nacer la red social Instagram.

OTRAS EFEMÉRIDES

1889.- En París, el cabaret Moulin Rouge es inaugurado a los pies de la colina de Montmartre.

1891.- En Nueva York (Estados Unidos) se publican por vez primera vez los ‘Versos sencillos’ del escritor y revolucionario cubano José Martí.

1927.- Se proyectó, en el Teatro Warner de Nueva York, la primera película sonora, ‘The jazz singer’, de Alan Crosland.

1973.- Empieza la Guerra del Yom Kippur, cuarta contienda árabe-israelí, de 19 días de duración.

1974.- Fittipaldi consigue para McLaren su primer Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.

1979.- Por primera vez un Papa -Juan Pablo II- visita la Casa Blanca, residencia de los presidentes de EE.UU.

1981.- Asesinato del presidente egipcio, Anuar El Sadat, durante un desfile militar.

2005.- El Tribunal Supremo de Israel prohíbe al Ejército emplear a civiles palestinos como “escudos humanos”.

2012.- El exmayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, condenado a 18 meses de cárcel por robar documentos.

2020.- Facebook y Twitter censuran un mensaje de Donald Trump en el que comparaba la COVID-19 con la gripe.

2022.- La francesa Annie Ernaux, Nobel de Literatura.

2023.- La activista iraní Narges Mohamadi, Nobel de la Paz.

NACIMIENTOS

1887.- Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier, arquitecto suizo-francés.

1888.- Roland Garros, aviador francés.

1908.- Carole Lombard, actriz estadounidense.

1930.- Hafed Al Asad, presidente sirio.

1975.- Peter Pellegrini, exprimer ministro de Eslovaquia.

1986.- Olivia Thirlby, actriz estadounidense.

DEFUNCIONES

1644.- Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV.

1862.- Francisco Acuña de Figueroa, poeta uruguayo.

1892.- Alfred Tennyson, poeta inglés.

1919.- Ricardo Palma, escritor peruano.

1951.- Will Keith Kellogg, empresario norteamericano, fundador de cereales Kellogg.

1981.- Anuar El Sadat, presidente de Egipto.

1989.- Bette Davis, actriz estadounidense.

1999.- Amalia Rodrigues, cantante de fados portuguesa.

2002.- Príncipe Claus de Holanda, esposo de la reina Beatriz.

2006.- Eduardo Mignogna, director de cine argentino.

2012.- Antonio Cisneros, poeta peruano.

2015.- Arpád Goncz, primer presidente de Hungría tras la caída muro.

2018.- Scott Wilson, actor estadounidense.

2019.- Darío Restrepo, periodista colombiano.

2020.- Eddie Van Halen, rockero neerlandés-estadounidense.

2025.- Jilly Cooper, escritora británica.

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