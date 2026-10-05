Un 6 de octubre, pero de 2010, vio nacer la red social Instagram.
1889.- En París, el cabaret Moulin Rouge es inaugurado a los pies de la colina de Montmartre.
1891.- En Nueva York (Estados Unidos) se publican por vez primera vez los ‘Versos sencillos’ del escritor y revolucionario cubano José Martí.
1927.- Se proyectó, en el Teatro Warner de Nueva York, la primera película sonora, ‘The jazz singer’, de Alan Crosland.
1973.- Empieza la Guerra del Yom Kippur, cuarta contienda árabe-israelí, de 19 días de duración.
1974.- Fittipaldi consigue para McLaren su primer Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1.
1979.- Por primera vez un Papa -Juan Pablo II- visita la Casa Blanca, residencia de los presidentes de EE.UU.
1981.- Asesinato del presidente egipcio, Anuar El Sadat, durante un desfile militar.
2005.- El Tribunal Supremo de Israel prohíbe al Ejército emplear a civiles palestinos como “escudos humanos”.
2012.- El exmayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, condenado a 18 meses de cárcel por robar documentos.
2020.- Facebook y Twitter censuran un mensaje de Donald Trump en el que comparaba la COVID-19 con la gripe.
2022.- La francesa Annie Ernaux, Nobel de Literatura.
2023.- La activista iraní Narges Mohamadi, Nobel de la Paz.
1887.- Charles Edouard Jeanneret, Le Corbusier, arquitecto suizo-francés.
1888.- Roland Garros, aviador francés.
1908.- Carole Lombard, actriz estadounidense.
1930.- Hafed Al Asad, presidente sirio.
1975.- Peter Pellegrini, exprimer ministro de Eslovaquia.
1986.- Olivia Thirlby, actriz estadounidense.
1644.- Isabel de Borbón, primera esposa de Felipe IV.
1862.- Francisco Acuña de Figueroa, poeta uruguayo.
1892.- Alfred Tennyson, poeta inglés.
1919.- Ricardo Palma, escritor peruano.
1951.- Will Keith Kellogg, empresario norteamericano, fundador de cereales Kellogg.
1981.- Anuar El Sadat, presidente de Egipto.
1989.- Bette Davis, actriz estadounidense.
1999.- Amalia Rodrigues, cantante de fados portuguesa.
2002.- Príncipe Claus de Holanda, esposo de la reina Beatriz.
2006.- Eduardo Mignogna, director de cine argentino.
2012.- Antonio Cisneros, poeta peruano.
2015.- Arpád Goncz, primer presidente de Hungría tras la caída muro.
2018.- Scott Wilson, actor estadounidense.
2019.- Darío Restrepo, periodista colombiano.
2020.- Eddie Van Halen, rockero neerlandés-estadounidense.
2025.- Jilly Cooper, escritora británica.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el lunes 5 de octubre el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, debilitado por la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda y por varios escándalos que afectan a su entorno. (AFP)
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