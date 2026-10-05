El separatista Partido Quebequés (PQ) ganó las elecciones de la provincia canadiense de Quebec y volverá al gobierno tras 12 años en la oposición.

Las dos principales televisiones del país, la radiotelevisión pública canadiense CBC y la privada CTV, proyectaron la victoria del PQ 45 minutos después del cierre de los centros de votación en la provincia.

Pero las proyecciones no permiten determinar de momento si el PQ conseguirá la mayoría de los 127 escaños de la Asamblea Nacional, el parlamento provincial.

El resultado es un logro para el líder del PQ, Paul St-Pierre Plamondon: en las anteriores elecciones provinciales, celebradas en 2022, el PQ solo obtuvo 600.708 votos, un 14,6 % del total, y tres escaños.

El federalista Partido Liberal de Quebec (PLQ) será el segundo partido en escaños y podría conseguir entre 33 y 39 diputados provinciales, una mejora con respecto a los 21 que obtuvo en las anteriores elecciones.

El Partido Conservador de Quebec (PCQ) obtendría 20 diputados lo que también mejoraría con claridad los resultados conseguidos hace cuatro años, cuando perdió el único escaño que tenía a pesar de recibir 530.786 votos, un 12,9 % del total.

Por su parte, el partido Québec solidaire (QS), que representa la izquierda del movimiento separatista, se encamina a conseguir hasta 10 escaños.

El gran derrotado de las elecciones de este lunes es la Coalition Avenir Québec (CAQ), que durante los pasados ocho años había formado gobierno en la provincia francófona.

CAQ pasaría de 90 diputados en 2022 a quedarse fuera de la Asamblea Nacional, si se mantienen los resultados iniciales.

Aunque los sondeos de opinión señalan que la mayoría de los quebequeses no está interesada de momento en celebrar un nuevo referéndum independentista, la plataforma del PQ indica el compromiso del partido de convocar una consulta durante su mandato.

St-Pierre Plamondon ha explicado que esperará hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandone la Casa Blanca en enero de 2029 para celebrar el referendo, que será el tercero tras los celebrados en 1980 y 1995, cuando también gobernaba el PQ.

En agosto, el dirigente independentista justificó la decisión por la incertidumbre provocada por la política estadounidense y señaló que una cuestión “tan crucial” como el futuro político de Quebec necesita condiciones que permitan “un debate informado y sereno”.

“Esta imprevisibilidad de la Administración estadounidense perjudicará nuestro proceso, así como la calidad del debate sobre nuestro futuro como nación”, añadió.

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