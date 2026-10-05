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El líder del Partido Quebequense (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, emite su voto durante las elecciones generales provinciales de Quebec en Montreal, Quebec, Canadá, el 5 de octubre de 2026. (ANDREJ IVANOV / AFP)
El líder del Partido Quebequense (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, emite su voto durante las elecciones generales provinciales de Quebec en Montreal, Quebec, Canadá, el 5 de octubre de 2026. (ANDREJ IVANOV / AFP)
/ ANDREJ IVANOV
Por Agencia EFE

El separatista Partido Quebequés (PQ) ganó las elecciones de la provincia canadiense de Quebec y volverá al gobierno tras 12 años en la oposición.

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