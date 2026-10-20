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Resumen

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Los partidarios separatistas de Alberta reaccionan al conocerse los resultados del referéndum en The Parlour, en el centro de Edmonton, Alberta, el 19 de octubre de 2026. Foto: MEGAN ALBU / AFP
Los partidarios separatistas de Alberta reaccionan al conocerse los resultados del referéndum en The Parlour, en el centro de Edmonton, Alberta, el 19 de octubre de 2026. Foto: MEGAN ALBU / AFP
/ MEGAN ALBU
Por Agencia AFP

La provincia canadiense de Alberta rechazó por amplia mayoría un plan para organizar un referendo de independencia, según resultados divulgados este martes, una derrota para los separatistas que tenían entre sus apoyos a aliados del presidente estadounidense Donald Trump.

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