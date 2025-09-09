Este martes se anunció la parrilla de invitados al Hay Festival Arequipa 2025, evento cultural que cada año se desarrolla en la Ciudad Blanca. En la edición de noviembre próximo, el invitado central será Mircea Cărtărescu (Rumania), considerado uno de los grandes narradores europeos, autor de la trilogía “Cegador”, quien presentará la edición en español de su más reciente novela, “Theodoros”.

También por el lado internacional, desde los varios países de América Latina llegarán al Hay Festival Juan Gabriel Vásquez (Colombia) con “Los nombres de Feliza”, Héctor Abad Faciolince (Colombia) hablará sobre “Ahora y en la hora”, Pilar Quintana (Colombia) regresa con “Noche negra”, Alberto Fuguet (Chile) hablará de su novela “Missing”, Guillermo Arriaga (México) explorará la polifonía en “El Hombre”, etc.

Desde Europa, Andrés Barba (España) presentará “Auge y caída del conejo Baum”, Mathilde Forget (Francia) llegará con “Por voluntad propia”, Jessica Andrews (Reino Unido), autora de “Milk Teeth”, compartirá su visión literaria, y Thomas Reinertsen Berg (Noruega) narrará la historia humana a través de las especias. Además, desde Marruecos, Salma El Moumni reflexionará sobre la mirada masculina en “Adiós, Tánger”.

Presencia peruana

El festival rendirá homenaje a Mario Vargas Llosa con tres conversatorios que abordarán su legado literario y político. La primera mesa, que dará inicio al festival, reunirá a Héctor Abad Faciolince, Patricia del Río y Carlos Granés, quienes reflexionarán sobre su obra. La segunda contará con Alonso Cueto, Verónica Ramírez y Juan Gabriel Vásquez, mientras que la tercera sumará a Carlos Caamaño, Alejandro Castellote y Dante Trujillo, responsables de la exposición fotográfica “Mario Vargas Llosa: el escribidor y la palabra” de Morgana Vargas Llosa, que se exhibirá en la Casa Tristán del Pozo.

La narrativa peruana estará representada por Jeremías Gamboa, quien hablará de su novela “El principio del mundo”, y Gustavo Rodríguez, premio Alfaguara de Novela, quien presentará “Mamita”. Carlos Enrique Freyre hablará sobre violencia y poder en “Tierra de canes”, mientras que Patricia del Río presentará “Jauría”, su primera novela. También participarán Olga Montero Rose (“Culpa”), Enmanuel Grau (“El fin del mundo”), Diego Molina (La fascinación), Dany Salvatierra (“Criaturas virales”), etc.

Cuestión de actualidad

El Hay Festival será también un espacio para analizar la actualidad política y social. Elise Ann Harris “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”, sobre el primer pontífice con ciudadanía peruana, y debatirá sobre el futuro del catolicismo junto a Paola Ugaz y Pablo Quintanilla.

La crisis democrática y la polarización en América Latina serán discutidas por Camila Osorio, Josefina Townsend y Alberto Vergara, mientras Carlos Granés analizará el presente en “El rugido de nuestro tiempo”. En clave internacional, Pedro Baños abordará la geopolítica hispanohablante y Susan Neiman debatirá sobre la izquierda contemporánea.

El feminismo también será tema central con voces como María Galindo, Arwa Mahdawi y Rafia Zakaria, autora de “Contra el feminismo blanco”. Asimismo, Marie-Pier Lafontaine contará su experiencia tras romper el silencio sobre el abuso intrafamiliar en “Perra”.

Música, cultura y ciencia

El festival abrirá con un concierto de Afra Kane, cantante de jazz italonigeriana. Además, Claire Bishop, teórica británica, discutirá sobre el arte contemporáneo y el sur global junto a María Galindo, Telly Gacitúa, Boima Tucker y Nereida Apaza.

En fotografía, Carlos Caamaño, Soledad Cunliffe, Mafe García y Marisa Mujica abordarán la mirada peruana. Darío Sztajnszrajber, referente de la divulgación filosófica, presentará El amor es imposible, un cuestionamiento a los mitos románticos.

La ciencia tendrá su espacio con Rodrigo Quian Quiroga, neurocientífico argentino conocido por descubrir las “neuronas Jennifer Aniston”, quien presentará “Cosas que nunca creerías”. También estarán Laura G. de Rivera, con Esclavos del algoritmo, y la astrofísica peruana Carla Arce-Tord, conocida en redes como @AstroCarla. En cuanto al cambio climático, se abordarán temas como la ecohidrología andina con Fabian Drenkhan y Jhan Carlo Espinoza, y la amenaza del fuego con John Vaillant, autor de “El tiempo del fuego”.

El evento no solo se desarrollará en escenarios tradicionales. El Hay Festival Joven llevará charlas y talleres gratuitos a universidades como la Continental y la Católica de Santa María, con invitados como Darío Sztajnszrajber y Rodrigo Quian Quiroga.

El Hay Festival Comunitario incluirá talleres infantiles, encuentros musicales y actividades en espacios públicos como la Plaza San Francisco y el Mercado San Camilo, además de sesiones en el penal de Socabaya y el COAR. Y como antesala, el 5 de noviembre se realizará Hay Festival Presenta en Barranco, con Pilar Quintana, Carlos Granés, Alberto Vergara, Patricia del Río y Fernanda Trías.

Tras el cierre en Arequipa, el festival se trasladará a Lima los días 10 y 11 de noviembre, con conferencias de Rodrigo Quian Quiroga y Mircea Cărtărescu en la PUCP.