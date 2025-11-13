Los hermanos peruanos Daniela y Miguel Tomas llegaron a Las Vegas para participar en la ceremonia de entrega de medallas a los nominados de los Latin Grammy 2025. Ambos compiten en la categoría Mejor diseño de empaque por su trabajo como directores de arte del álbum “Por esas trenzas”, de la reconocida cantautora Lourdes Carhuas.

“Por esas trenzas” es un álbum que rinde homenaje a la riqueza de la música afroperuana y criolla, fusionando géneros como el vals, el festejo, el tondero y el landó. El empaque, elaborado artesanalmente con la técnica ancestral del burilado, fue concebido como una pieza artística que evoca símbolos del norte del Perú e inspira a redescubrir las raíces culturales del país.

Según explicó Miguel Tomas, productor musical y director artístico del disco, el proyecto busca que “las nuevas generaciones redescubran nuestras raíces desde una mirada contemporánea”. La propuesta combina la tradición musical con un enfoque visual innovador que realza la identidad peruana en cada detalle del diseño.

Daniela y Miguel Tomas llegan a la gala para celebrar su nominación al Latin Grammy 2025. (Foto: Instagram)

Por su parte, Daniela Tomas, directora audiovisual y de arte del proyecto, destacó que la propuesta visual “traduce en imágenes la emoción y la memoria de una herencia femenina y cultural que sigue viva en la voz de Lourdes”. Desde su estudio en Madrid, lideró el concepto visual que acompaña tanto el disco como el espectáculo sinfónico basado en este trabajo, presentado con éxito en el Gran Teatro Nacional del Perú.

Durante la jornada, los hermanos coincidieron con Susana Baca, homenajeada con el Premio a la Excelencia Musical, en un encuentro que destacó la presencia del talento peruano en la gala latina.

La nominación de “Por esas trenzas” reconoce el trabajo interdisciplinario de Le Miau Studios, sello y productora fundada por los hermanos Tomas. Esta apuesta combina arte, investigación y producción musical con una clara vocación por difundir la identidad peruana en formatos contemporáneos y competitivos a nivel internacional.

Con esta distinción, Daniela y Miguel Tomas se consolidan como representantes de una nueva generación de creadores peruanos que unen tradición y modernidad en los Latin Grammy 2025.