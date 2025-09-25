La banda peruana We The Lion estrenó su cuarto álbum de estudio, “Songs 4 BBQ’s”, mismo que será presentado en vivo este sábado 27 de septiembre en el local Sargento Pimienta de Barranco.

El nuevo trabajo discográfico, compuesto por 10 canciones, busca evocar la “buena energía” de las reuniones entre amigos y familiares, según declaraciones de su vocalista y fundador, Alonso Briceño.

Cabe mencionar que, el álbum incluye colaboraciones con artistas locales como Anna Carina, Kanaku y El Tigre, y el rapero Pleito, esta última que incorpora versos en español, un elemento nuevo en la discografía del grupo.

Uno de los sencillos destacados es “Free”, cuyo videoclip se estrenará durante el concierto de lanzamiento. Las entradas para el evento están disponibles a través de Joinnus.

“Nos encantó contar con grandes amigos en este disco. Fue como armar una verdadera barbacoa musical: cada uno trajo su sazón y el resultado fue una fiesta sonora llena de buena onda” , comentó Briceño.

We The Lion, con más de 50 millones de reproducciones en plataformas digitales, ha logrado hitos como el disco de oro por su álbum debut “Violet” y ha compartido escenario con bandas como Foster The People y Jack Johnson. Además, partiparon en festivales internacionales como Cruïlla en Barcelona y SXSW en Estados Unidos.

La banda anunció que prepara una gira especial para 2026, con motivo de sus 10 años de trayectoria y el aniversario de su éxito “Found Love”, así como la producción de un quinto álbum.