La agrupación peruana We the Lion sigue asumiendo retos en su carrera musical y esta vez estrenó el tema “Walking”, segundo sencillo que formará parte de lo que será su cuarto álbum de estudio “Songs 4 BBQs”.

“‘Walking’ es una canción que habla del caminar en la vida, de las andanzas personales y el descubrimiento de cómo atravesarla con amor y una perspectiva positiva. Sentir que son los detalles pequeños los que hacen una gran diferencia y aprender a tener gratitud hacia lo que uno tiene. Es un llamado a agradecer cada uno de nuestros viajes y apreciar que cada uno es único”, señaló el vocalista Alonso Briceño.

La nueva entrega de We The Lion es una canción indie pop que resuena por momentos con los inicios folk de la banda, evocando cierta nostalgia y profundidad. El estreno está acompañado de un videoclip protagonizado por Alonso Briceño, donde se le puede ver recorriendo distintos escenarios proyectados en un estudio.

“Desde hace un tiempo decidimos comenzar a dirigir nuestros propios videos y hacerlos realidad junto a nuestro equipo inhouse para que tengan siempre nuestra esencia, y en esta oportunidad decidimos trabajar un concepto entre fantasía y realidad, transportando a Alonso a distintos escenarios que reflejen su viaje personal, así como mostrando incluso el set de grabación y el equipo de trabajo. Estamos muy contentos con el resultado y hemos disfrutado el proceso”, precisó Paul Schabauer, guitarrista y co-fundador de la banda.

Además del reciente estreno, We The Lion anuncia su regreso al Gran Teatro Nacional este 25 de septiembre con el show sinfónico “We The Lion Symphonic Vol.2″, donde presentarán todos sus clásicos en un concierto único como segunda parte de lo que fue su primer concierto sinfónico en el año 2018 con 2 funciones sold out. Las entradas estarán a la venta pronto en Ticketmaster.

