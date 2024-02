La agrupación peruana We The Lion anunció el lanzamiento de su nuevo tema “Love is Just a Game”, el cual coincide con las celebraciones por el día de San Valentín este 14 de febrero. El estreno viene acompañado de un ingenioso y divertido video que tiene como protagonistas a los emojis.

El nuevo sencillo, compuesto por We the Lion, cuenta con la destacada participación vocal de Fiorella Uceda, percusionista de la banda. El videoclip transporta a los espectadores a situaciones románticas y entretenidas, donde una pareja disfruta del amor de verano en un vibrante día de playa.

Los rostros de emojis se transforman de acuerdo con las emociones de los personajes, mientras que Alonso y Paul, vocalista y guitarrista de We the Lion, participan con actuaciones cautivadoras utilizando “Memojis” (emojis personalizados) en sus caras, diseñados con sus propias características.

“‘Love is Just a Game’ marca el inicio de nuestro próximo álbum, ‘Songs for BBQ’s’ (Canciones para Barbacoas), y quisimos destacar con un video original y divertido utilizando emojis como protagonistas, reflejando así nuestro uso cotidiano en las redes sociales. Este álbum, producido por Alejo León, ha sido una hermosa aventura desde la composición hasta la producción”, expresó el vocalista Alonso Briceño.

Con más de 50 millones de reproducciones en redes sociales y un álbum debut: “Violet”, reconocido con un disco de oro, We The Lion celebra este nuevo lanzamiento, reafirmando y consolidando su vigencia y calidad internacional con una producción de alto calibre. “Love is Just a Game” ya está disponible en Spotify, y el video puede ser visto en YouTube.

