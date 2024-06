Mon Laferte en Lima: Cantante quedó deslumbrada con regalo de Wendy Sulca

La cantautora peruana Wendy Sulca anunció el lanzamiento de su nuevo álbum, titulado “Mírame como soy”, producción que marca un hecho histórico en su carrera por convertirse en una destacada representante de la escena peruana a nivel mundial.

“Mírame como soy” presenta una propuesta alternativa que incorpora elementos del pop electrónico junto con instrumentos tradicionales peruanos como el charango, el cajón, las quenas y el arpa andina, creando así una experiencia auditiva que refleja la riqueza cultural del Perú en sus tres regiones: costa, sierra y selva.

Sus colaboraciones con destacados músicos latinoamericanos y su participación en proyectos como EQUAL de Spotify demuestran su impacto global y su compromiso con el empoderamiento femenino.

“‘Mírame como soy’ es lo que siempre quise hacer. Finalmente siento que encontré el sonido que quería. En el álbum anterior, ‘Evolución’, jugamos con muchos géneros musicales ya que yo estaba tratando aún de encontrarme, de ser yo misma. En este álbum nuevo, gracias al trabajo con Numen y Aries, mis productores musicales, encontré lo que siempre quise decir con mi música, y es esta mezcla de la música peruana de todos lados de mi país, de mis raíces, junto a la música electrónica, lo que siempre busqué”, señaló Sulca a través de un comunicado.

“Líricamente el álbum también es un recorrido, donde le digo a la audiencia que me dejen ser. Mucha gente me sigue preguntando si soy yo la niña de los videos virales, y claro que lo soy, siempre amaré mis raíces, pero ellos y ellas también me dicen que debería seguir haciendo música, así como de un meme de Internet. Y yo no soy así. Yo quiero que entiendan lo que es sufrir de bullying, lo que es no tener oportunidades y aun así seguir adelante, aunque la mayoría de las personas juzguen cada uno de tus pasos. Quiero que esta vez escuchen este álbum y todas sus letras, y así puedan mirarme como soy realmente”, añadió.

El nuevo álbum está acompañado de tres pequeños reels a modo de videos musicales que involucran las canciones intermedias de la producción a modo de tres rituales que destacan la profundidad y la diversidad de las canciones, narrando la historia de Wendy desde su niñez, para luego soltar el single oficial “Amor es amor”, junto a Facu Mazzei de Argentina.

