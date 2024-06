Llegó el día. El cantante y músico estadounidense Lenny Kravitz inauguró con potencia y energía la final de UEFA Champions League, el sábado 1 de junio, en el estadio Estadio Wembley, de Londres.

De ese modo, el rockero dio inicio al duelo futbolístico del Real Madrid (España) y el Borussia Dortmund (Alemania), en un espectáculo lleno de rock y entre llamaradas de fuego.

Kravitz inició su concierto con “Fly Away” y otros de sus temas populares como “Are you gonna go my way”. Todos ellos dentro de un compilado de canciones que encendió a la tribuna europea.

Por otro lado, el intérprete de 60 años desplegó su puesta en escena con un show de 10 minutos, en donde estuvo acompañado por un elenco de baile y fuegos artificiales.

La presentación de Lenny Kravitz se realizó luego de que los hinchas entonaran el himno de sus clubes deportivos, para luego cantar y dar inicio al encuentro futbolístico, en donde el Madrid busca su 15.° título y el Dortmund, el segundo.

Lenny Kravitz se declara en celibato





El rockero estadounidense Lenny Kravitz ha generado controversia es su decisión de mantenerse en celibato, ya que desde hace 9 años no tiene una relación formal.

De ese modo, el artista dijo que su decisión corresponde a su interés espiritual de mantenerse puro hasta que encuentre a una nueva pareja.

“Es algo espiritual. Me he vuelto muy arraigado en mis formas, en la forma en que vivo (…) Es una elección que va más allá de lo físico, que va de la mano de lo espiritual y del autoconocimiento”, dijo.

Asimismo, el cantante dijo que tras terminar su relación con Lisa Bonet en 1991, se había convertido en “mujeriego”, lo cual habría despertado temor en él, porque señalaba estar pareciéndose a su padre.

“Me estaba convirtiendo en un mujeriego. No me gustó. No quería ser ese tipo de hombre. Así que tuve que abordar eso y me llevó años”, comentó.