Samahara Lobatón ha protagonizado un nuevo escándalo y enfrentamiento, esta vez con una mujer llamada Alexa Gutiérrez, que fue captada saliendo con Bryan Torres, padre de su última hija.

De ese modo, la hija mediática de Melissa Klug escribió a Gutiérrez para insultarla y reclamarle por el supuesto vínculo con su expareja, Bryan Torres.

“Yo no me voy a pelear por ningún hombre, en tu conciencia quedará qué tan cochina puedes ser tú, pero sí te voy a pedir que me digas con quién quedaste ese día”, le cuestionó Lobatón.

CONOCE MÁS: Samahara Lobatón rompe su silencio en comunicado y toma radical decisión sobre su embarazo

Por otro lado, Lobatón no dudó en calificar a Gutiérrez con insultos denigrantes por supuestamente haber mantenido un romance casual con Bryan Torres, acusándola de haberse metido en su relación.

“No me digas que no lo conoces porque te he visto cuando le hablas por IG porque hasta después que yo terminé con él tenía abierto todas sus redes en mi teléfono, así que tampoco te hagas la coj… yo por hombres no peleo, pero si te gustan mis sobras, eso es tu problema y no el mío”, sentenció.

Ante los insultos de Samahara, Gutiérrez le indicó que no tienen una relación con Torres y que no pasó la noche con él, incluso la tildó de “fea”.

“Si me hubiera querido comer a sus ex, ya lo hubiera hecho porque mira mi cara y mira la suya... fea de mierd…”, sentenció la joven.