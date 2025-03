El cantautor peruano Gian Marco confirmó su retorno a los escenarios con el unipersonal “Mi vida en sol mayor”, que presentará en La Cúpula de las Artes a partir del 24 de abril al 12 de mayo.

Luego de una pausa por un problema de movilidad, el artista aseguró sentirse listo para retomar su proyecto y compartir una experiencia renovada. Entradas están disponibles en Teleticket.

De otro lado, Gian Marco explicó que su ausencia fue causado por un problema de movilidad en su pierna izquierda, que requirió dos infiltraciones y un proceso de recuperación prolongado.

“Estoy bien, tranquilo. Sé que se ha especulado bastante, pero no se preocupen, no me he muerto ni me voy a morir. Todavía me falta mucho por vivir y por trabajar”, afirmó.

El show, que combina música, relatos personales y personajes que han marcado su vida, ofrece una mirada íntima sobre la trayectoria del cantautor.

“Este show ofrece una nueva mirada sobre mí, sobre lo que soy, lo que he sido y lo que seguiré siendo. Es una invitación a acompañarme en un proceso de autodescubrimiento”, comentó.

Como novedad, cada función de “Mi vida en sol mayor” incluirá un concierto donde el público elegirá las canciones en vivo median un setlist interactivo con código QR.