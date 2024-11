La competencia en la industria musical es cada vez más reñida, y los Latin Grammy son una prueba de ello. En la última edición de estos prestigiosos premios, la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional se convirtió en uno de los focos de atención para el público peruano, puesto que Gian Marco compitió en dicha categoría. Lastimosamente, el peruano no logró llevarse el galardón y perdió ante otro artista. ¿Quién fue el afortunado ganador que logró superar al peruano? A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ ARTISTA VENCIÓ A GIAN MARCO EN LA CATEGORÍA DE “MEJOR ÁLBUM VOCAL POP TRADICIONAL?

El intérprete peruano participó en la categoría de “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional” con su disco “Aún me sigo encontrando”, el cual compitió con los álbumes “Obras Maestras” de Diego El Cigala, “Mar Adentro” de Juliana Velásquez, “Almas Paralelas” de Laura Pausini y “García” de Kany García.

Al final, fue Kany García quien se alzó con la victoria, dejando a Gian Marco y a sus seguidores con la ilusión de un gran triunfo.

Cabe mencionar que Gian Marco también compitió en otra categoría, que fue la siempre ansiada “Canción del año”. En esta parte, fue nominado por el tema que lleva el mismo nombre de su álbum, “Aún me sigue encontrando”, el cual cuenta con la colaboración del salsero panameño Rubén Blades. Lastimosamente, tampoco pudo ganar en esta categoría y perdió a manos de Jorge Drexler con su tema “Derrumbe”.

¿POR QUÉ FUE ESPECIAL LA PRESENCIA DE GIAN MARCO EN LOS LATIN GRAMMY 2024?

La presencia del cantautor peruano en los Latin Grammy 2024 fue especial porque marcó su regreso al ojo público tras estar internado en un centro médico debido a una fuerte lesión en la columna. El artista fue visto en la alfombra roja del evento con un buen semblante, aunque apoyándose de un bastón para caminar.

“Gracias Latin Grammy por haberme considerado en dos categorías tan importantes en esta edición por sus 25 años. Me siento orgulloso de este álbum lleno de vida y que me he enseñado tanto”, escribió el músico en su cuenta de Instagram sobre su experiencia en la gala que premia lo mejor de la música latina.

“Gracias a todo el público por seguir estando en el camino. Nada detiene el paso… El destino de una canción siempre será la gente. ¡Seguimos y seguiremos haciendo más música! ¡Hasta una próxima oportunidad!”, añadió.

En este contexto, la novia del cantautor, Juliana Molina, también se animó compartió una serie de imágenes que documentan el paso de ella y Gian Marco por la alfombra roja. En las fotografías, se puede apreciar a la pareja luciendo elegante y radiante, demostrando así su apoyo mutuo y su presencia en uno de los eventos más importantes de la industria musical latina. “Acompañándote siempre”, escribió la cantante y actriz colombiana.

¿QUÉ OTROS PERUANOS ESTUVIERON NOMINADOS A LOS LATIN GRAMMY 2024?

Además de Gianmarco, la 25º edición de los Latin Grammy contó con otros dos artistas peruanos nominados. Uno de ellos fue la hija de Gian Marco, Nicole Zignago, quien estuvo nominada a “Mejor álbum vocal pop”, con su disco “Escrita”, y a “Mejor canción regional mexicana” con el sencillo “Canción para olvidarte”, en el cual participó como compositora junto a Mango, Nabález y Chris Zadley.

Desafortunadamente, la joven artista no logró llevarse alguna estatuilla, pues perdió sus categorías frente al disco “El Viaje” de Luis Fonsi y el tema “El Amor de su vida” del Grupo Frontera y Grupo Firme.

Otro de los peruanos que contó con una nominación fue el compositor y guitarrista peruano radicado en Estados Unidos, Ciro Hurtado, quien compitió en la categoría “Mejor Álbum de Música Folclórica” con su disco “Paisajes”, pero terminó perdiendo ante el álbum musical “Raíz nunca me fui” de Lila Downs, Niña Pastori y Soledad.