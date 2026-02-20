Wendy Sulca sobre su encuentro con Kali Uchis: “Me dijo que le encantó cantar en Perú”

Wendy Sulca vivió uno de los momentos más importantes de su carrera musical al abrir el concierto de la estrella internacional Kali Uchis, reconocida figura global del pop y R&B, en el espectáculo realizado en el Multiespacio Costa 21, como parte de su gira mundial “The Sincerely Tour”.

Sulca ofreció un show que fue bien recibido por los miles de asistentes al concierto. Además, la cantante peruana tuvo la oportunidad de conocer a Kali Uchis en el backstage del espectáculo.

“Ha sido un sueño realmente llegar a abrirle a una artista tan grande internacionalmente como Kali Uchis, una cantante que admiro mucho. Me encanta su esencia, su voz, ¡es una diva!”, señaló Wendy Sulca.

Wendy Sulca celebró haber abierto el concierto de Kali Uchis en Lima. (Foto: Instagram)

“Tuve la oportunidad de conocerla en backstage y me recibió con todo el amor del mundo. ¡Es una reina! Conversamos un poco y me dijo que le encantó cantar en Perú”, expresó emocionada”, agregó.

Asimismo, Wendy Sulca también celebró que el público peruano haya aceptado y coreado su participación de apertura en el show de Kali Uchis.

“Muy agradecida por toda la aceptación de su público, quienes corearon mis canciones y gritaban mi nombre. Fue muy emocionante. Solo recordaba a aquella niña de 8 años que empezó cantando huayno y que nunca hubiera imaginado llegar con su música e identidad a escenarios tan importantes como este”, resaltó.