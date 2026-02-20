Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Wendy Sulca celebró haber abierto el concierto de Kali Uchis en Lima. (Foto: Instagram)
Wendy Sulca celebró haber abierto el concierto de Kali Uchis en Lima. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Wendy Sulca vivió uno de los momentos más importantes de su carrera musical al abrir el concierto de la estrella internacional Kali Uchis, reconocida figura global del pop y R&B, en el espectáculo realizado en el Multiespacio Costa 21, como parte de su gira mundial “The Sincerely Tour”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Wendy Sulca sobre su encuentro con Kali Uchis: “Me dijo que le encantó cantar en Perú”
Música

Wendy Sulca sobre su encuentro con Kali Uchis: “Me dijo que le encantó cantar en Perú”

Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile
Tendencias

Tres días, más de 100 artistas y una inversión más accesible: las razones por las que los peruanos eligen Lollapalooza Chile

Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”
Tendencias

Kali Uchis en Lima: “He llegado mucho más lejos de donde pensé llegar y sin hacer concesiones con lo que amo”

Sonidos de origen: Lucho Quequezana presenta “Andino” en CD y vinilo
Tendencias

Sonidos de origen: Lucho Quequezana presenta “Andino” en CD y vinilo