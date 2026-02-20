Carnaval del Brasil en Lima: ¿Cómo la samba, el axé y todos los ritmos brasileños se han vuelto una moda de todo el año?

En una noche cualquiera en Miraflores, alguien intenta seguir el ritmo con las palmas, otro improvisa un portugués tímido en la barra y, de pronto, la percusión ordena el caos. No es Río de Janeiro, pero algo de esa cadencia se cuela en Lima. El vínculo entre Perú y Brasil va más allá del fútbol, la samba o las telenovelas noventeras. Cada año revive con fuerza durante el Carnaval de Brasil, celebración que comenzó el 13 de febrero y, aunque en ciudades como Río la fiesta se expande semanas antes y se apaga después del último desfile hasta el último desfile del 21 de febrero. En ese eco de tambores, lejos del Sambódromo, la música brasileña suena en las noches de la capital peruana.

Carnaval de Río de Janeiro en Brasil. (Foto referencial: EFE)

Los amantes de las noches de danza saben que hay música brasileña que quedó detenida en el tiempo en esta ciudad. Pero Brasil es un territorio de más de ocho millones de kilómetros cuadrados, el más grande de América Latina. Su música es igual de vasta. Sin embargo, en Lima, esa inmensidad se resume al movimiento del cuerpo con canciones como “Dança da Manivela” de Axé Bahía, “Lambada” de Kaoma o “Más que Nada” de Sergio Mendes.

El Carnaval de Brasil, en realidad, es una excusa para que algunos de los eventos de la temporada (que detallamos más adelante) difundan la cultura con esas canciones movidas. Pero Brasil es tema todo el año. En 2026, la oferta es diversa. El restaurante Melange en Miraflores convirtió sus “noches brasileñas” en pequeños virales con el respaldo de la banda Samba do Arigó, liderada por el brasileño Felipe Mendoça, y con la participación de la cantante criolla Majo Arana.

En el bar Los Lima de Brasil, los martes y miércoles hay clases gratuitas de portugués. Los jueves, karaoke con canciones de cualquier país. Viernes y sábados, bandas brasileñas en vivo. Cualquiera puede tomar los instrumentos de Henrique Ramos, su dueño, brasileño afincado en Lima, amigo de Brenda Carvalho y Julinho, visitantes frecuentes. “Queremos difundir nuestra cultura. Artistas brasileños vienen a tocar salsa diversa aquí y peruanos también. Entre los brasileños que tocan música variada están Leo Nard y Karllos Neon. De peruanos, han venido Miranda Polar y Valkiria Aragón”, cuenta Ramos.

Celebración del Carnaval de Río de Janeiro en Brasil. (Foto referencial: EFE)

Según Henrique, “los brasileños son de sonrisa fácil”. Puede ser un cliché, pero en la pista de baile se vuelve argumento. Las canciones más pedidas en su bar son las diferentes sambas “Conselho” y “Ta Escrito” (Grupo Revelação, 2005 y 2009), “⁠⁠Pé na Areia” (Diogo Nogueira, 2016), “Onda onda” (Axe Bahía, 2008), “Aí se eu te pego” (Michel Teló, 2011) y “⁠Show das poderosas” (Anitta, 2013).

El músico brasileño Karllos Neon llegó a Arequipa durante la pandemia y se afincó finalmente en Lima. En esta ciudad, según asegura, no se vive el ritmo “axe” específico de los días del Carnaval de Brasil, pero empieza a sonar un ritmo brasilero antiguo, el “rap con samba”, como “A Procura Da Batida Perfeita” de Marcelo, lanzada en 2003.

“El funk gana mucho más espacio”, dice Neon. En escenarios como Sargento Pimienta, los tributos reúnen clásicos de Jorge Ben Jor o Tim Maia. “Hay funk brasileño que habla del amor, funk consciente que habla de la superación personal, el funk ostentación que habla de las mujeres y la plata”, explica.

Durante años, el auge de grupos como Axé Bahía y Exporto Brasil dejaron la idea de que la samba es sinónimo de carnaval. No exactamente. Existe una samba específica para esos días. Mientras entre los brasileños convive el pagode, el baião, el maracatu, el xote, el rock y el pop; en Lima, predominan la samba, el hip hop, el axé y la lambada.

“Hay muchos estilos de música brasileña. Algunos peruanos gustan de la bossa y otros la samba, pero la mayoría es lo que ha pegado en los 90 y también lo que ha quedado en las ‘horas locas’ de las fiestas”. Y añade algo que no suena menor: “Los brasileños tenemos muchas más cosas en común con la sociedad peruana que con cualquier otro país de Sudamérica por los valores, la comida, la selva… El peruano puede ver que somos energía”.

En enero, la Embajada de Brasil en Perú organizó un encuentro con música brasileña y peruana de la cantautora Martha Galdós. En eventos más corporativos, el jazz dialoga con arreglos peruanos y voces como la de Pilar de la Oz, pionera en la difusión de la música brasileña en el Perú y quien sostiene la elegancia de la bossa nova.

Galdós habla seis idiomas, canta en más de diez por su habilidad fonética y hoy reside en Brasil. Su primer álbum fue de música peruana, “Respiraré” (2016), y su interés está en tender un puente inverso con su sencillo en portugués “Aya T’ica” (2023): difundir lo peruano allá. “La música brasileña no es solo bossa nova”, recuerda. Ha hecho covers de Andrés Soto y Alicia Maguiña en portugués y, cuando explica los ritmos peruanos a su público brasileño, convierte cada concierto en una pequeña clase.

“Hay otro concepto también, que en Perú aún no se implementa, pero Samba do Arigó (grupo brasileño en Perú) también lo toca, que es el fenómeno del forró, música de fiesta nordestina de regiones como Piauí, Alagoas o Recife, donde se toca con triángulo y acordeón diferentes ritmos brasileños, como el baião, maracatu y xote. Estos suenan durante las Fiestas Juninas de Brasil, que coinciden con las Fiestas de San Juan en la Amazonía del Perú”, explica.

Entonces, sí, Brasil en Lima ya no es una postal exótica del carnaval de febrero. Porque ahora la música carioca convive con las personas en espacios tan turísticos como Media Naranja como los restaurantes Brazuca Lima y Superba, donde hay música en vivo brasileña y peruana. Incluso fuera de la capital, propuestas como Aló Brasil Churrasquería y Café BR, en Cusco, amplían la presencia brasileña.

Durante el mes del Carnaval de Brasil en Lima se organizan noches brasileñas en distintos locales, además de la fiesta “Carnaval de Río” en la discoteca Bach de San Bartolo, donde se presentará el DJ Brisotti, que llega al Perú el 28 de febrero, y un tributo a pioneros de la música brasileña en Sargento Pimienta esa misma fecha. Pero queda claro que, más que una fecha en el calendario, la energía de Brasil se siente todo el año en la capital peruana.