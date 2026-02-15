Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El multiinstrumentista, compositor y productor Lucho Quequezana anunció la presentación de su nuevo disco "Andino" en fomato CD y vinilo, además de dos conciertos en el Gran Teatro Nacional.
El multiinstrumentista, compositor y productor Lucho Quequezana anunció la presentación de su nuevo disco "Andino" en fomato CD y vinilo, además de dos conciertos en el Gran Teatro Nacional.
/ Diego Moreno
Por Pierina Denegri Davies

Hubo un cuarto donde un adolescente tímido de 13 años pasaba horas encerrado tocando instrumentos. Afuera estaba el mundo; adentro, un charango, una quena, una guitarra y la certeza incipiente de que la música era el idioma con el que podía sentirse libre. Décadas después, a los 51 años, Lucho Quequezana vuelve simbólicamente a ese espacio. No para repetirlo, sino para escucharlo con atención otra vez. De esa escucha nace “Andino”, su nuevo disco: un regreso consciente al sonido esencial que lo hizo enamorarse de la música y que hoy, tras recorrer el mundo, vuelve a marcar el camino.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Sonidos de origen: Lucho Quequezana presenta “Andino” en CD y vinilo
Tendencias

Sonidos de origen: Lucho Quequezana presenta “Andino” en CD y vinilo

El secreto del amor: usuarios de Pensión 65 nos cuentan sus ‘tips’ para alcanzar el amor eterno
Historias

El secreto del amor: usuarios de Pensión 65 nos cuentan sus ‘tips’ para alcanzar el amor eterno

¿Cuáles son los mejores pescados para preparar cebiche este 2026?
Tendencias

¿Cuáles son los mejores pescados para preparar cebiche este 2026?

María Becerra: “Cantar cumbia peruana con Corazón Serrano ha sido uno de mis mayores desafíos”
Tendencias

María Becerra: “Cantar cumbia peruana con Corazón Serrano ha sido uno de mis mayores desafíos”