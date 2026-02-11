La Rosa Náutica: ¿cuánto cuesta comer en el restaurante más romántico para este San Valentín?

Escuchar
Por Pierina Denegri Davies

Para muchas parejas, La Rosa Náutica no es solo un restaurante, sino el escenario de pedidas de mano, aniversarios y cenas que buscan algo más que buena comida. Ubicado sobre el mar de la Costa Verde, este icónico espacio se ha ganado el título de uno de los restaurantes más románticos de Lima. A propósito del mes del amor, repasamos la historia de este emblemático local.

