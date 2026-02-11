La Rosa Náutica: ¿cuánto cuesta comer en el restaurante más romántico para este San Valentín?

Para muchas parejas, La Rosa Náutica no es solo un restaurante, sino el escenario de pedidas de mano, aniversarios y cenas que buscan algo más que buena comida. Ubicado sobre el mar de la Costa Verde, este icónico espacio se ha ganado el título de uno de los restaurantes más románticos de Lima. A propósito del mes del amor, repasamos la historia de este emblemático local.

La Rosa Náutica abrió sus puertas por primera vez en 1983, gracias a la visión emprendedora de Carlín Semsch, un amante del mar que soñó con instalar un restaurante literalmente sobre el océano Pacífico. La construcción se realizó sobre el espigón 4 del Circuito de Playas en Miraflores, un proyecto audaz en una zona que por entonces era considerada remota y poco desarrollada. Semsch se rodeó de arquitectos y expertos que aportaron al estilo único del lugar: una mezcla de tradición, elegancia y el sonido del mar como parte esencial de la experiencia.

Desde sus inicios, La Rosa Náutica cautivó a comensales de distintos países por sus vistas privilegiadas. / La Rosa Náutica

Desde sus inicios, el restaurante se enfocó en ofrecer una cocina internacional, con especial atención a cartas extensas con opciones para todos los comensales, lo que la convirtió rápidamente en un punto de encuentro tanto para limeños como para turistas. El restaurante no solo ofrecía platos, sino también la experiencia de comer con el Pacífico a tus pies, una propuesta que marcó un antes y un después en la escena gastronómica de Lima.

Con el tiempo, la propiedad pasó a manos de la familia Puga. En el camino, el restaurante ha tenido que reinventarse varias veces con el objetivo de mantenerse vigente, adaptando su carta y servicios a nuevas tendencias sin perder su ADN clásico frente al mar.

El restaurante nació en 1983, de la mano de Carlín Semsch. / La Rosa Náutica

A lo largo de las décadas, La Rosa Náutica ha recibido reconocimientos locales e internacionales, y ha sido catalogada como uno de los restaurantes clásicos de Lima, destacado incluso en premiaciones gastronómicas. Desde 2023, el reconocido chef Pedro Miguel Schiaffino asumió el liderazgo en la cocina del histórico restaurante, presentando una carta renovada.

Sumado a la experiencia en los salones del restaurante, proponen El Muelle de La Rosa, un espacio donde Schiaffino y Enomoto Masaki ofrecen un concepto de barra marina inspirada en la técnica japonesa.

El Muelle de La Rosa es un nuevo espacio donde el público puede disfrutar una carta con opciones marinas y coctelería, hasta las 6 p.m. / La Rosa Náutica

¿Cuánto cuesta comer en La Rosa Náutica?

En La Rosa Náutica cuentan con una carta para el día y otra para la noche. En la sección de entradas encontramos alternativas entre S/52 y S/98, como la ensalada Azul del Edén o los Langostinos del mar.

Los ceviches, una de las especialidades más pedidas, tienen un precio aproximado de entre S/62 y S/79 por porción. Las conchas a la parmesana, otro clásico del lugar, tienen un costo de S/98. Para quienes desean compartir varios sabores, una ronda marina puede tener un precio entre S/124 y S/168.

Además de los platos marinos, el menú incluye opciones de fondos que oscilan entre S/79 y S/220, con opciones como spaghetti molusca, filete de pesca del día o trucha de arapa a la sal.

En cuanto a bebidas, ofrecen cócteles de autor desde S/40, mocktails desde S/19 y cocteles peruanos desde S/34. La carta de postres incluye panna cota, tiramisú o sorbetes, así como ponderaciones o suspiro a la limeña. Los precios oscilan entre S/29 y S/43.

¿Cómo hacer una reserva en La Rosa Náutica?

Para asegurar un lugar en La Rosa Náutica, especialmente en fechas especiales o fines de semana, lo más recomendable es reservar con anticipación. El restaurante ofrece varias opciones de ambientes con vista al mar, desde salones interiores hasta espacios al aire libre en El Muelle de La Rosa.

La reserva se puede hacer a través de su sitio web oficial, donde también puedes elegir entre salones y experiencias gastronómicas, o comunicándote directamente por sus canales de contacto.

En el salón se pueden disfrutar dos experiencias distintas, acompañadas con cartas particulares: el almuerzo y la cena. / La Rosa Náutica