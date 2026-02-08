Al estilo del Bar Inglés: la receta para que prepares uno de los Pisco Sour más famosos de Lima

El Pisco Sour del Bar Inglés es más que un cóctel; es una tradición inalterable desde 1927. Bajo la dirección de Luiggy Arteaga, jefe de barra con 18 años de experiencia en el lugar, la receta se ha consolidado como la mejor de Lima. Si quieres celebrar el Día del Pisco Sour al mismo estilo de un bar, te dejamos la receta para que lo prepares en casa.

La Receta: El Secreto del 4-1-1

A diferencia de la fórmula clásica (3-1-1), el Bar Inglés utiliza la proporción 4-1-1, diseñada para ofrecer un sabor más contundente y concentrado.

Pisco: Se utilizan 4 onzas de pisco quebranta (aprox. 120 ml), lo que duplica la cantidad de destilado de un cóctel estándar.

Se utilizan 4 onzas de pisco quebranta (aprox. 120 ml), lo que duplica la cantidad de destilado de un cóctel estándar. Limón: 1 onza de jugo de limón fresco, preferiblemente de la zona de Piura (Chulucanas), conocido por su alta acidez y citricidad.

1 onza de jugo de limón fresco, preferiblemente de la zona de Piura (Chulucanas), conocido por su alta acidez y citricidad. Jarabe de Goma: 1 onza para equilibrar el dulzor.

1 onza para equilibrar el dulzor. Clara de Huevo: media clara para lograr una espuma persistente.

La mítica bebida del Bar Inglés ha sido probada por grandes personalidades. / Paloma del Solar

El secreto del Bar Inglés es shakear todos los ingredientes sin hielo porque permite emulsionar la clara de huevo más rápido y que tenga un mejor cuerpo. Luego de este primer shake, se le agrega entre seis a ocho cubos de hielo, de preferencia hielos grandes. Se vuelve a batir entre 10 y 11 segundos y se sirve en tres tiempos en una copa previamente helada.

¿Por qué el Bar Inglés sirve en copa?

Según el Luiggy, la mano suele calentar el vaso cada vez que se agarra; para evitar esto y mantener la temperatura del Pisco Sour, una copa es perfecta para este cóctel.

Los secretos de la barra

Arteaga enfatiza que el éxito reside en los insumos y la técnica:

Insumos Frescos: Los limones se cortan al momento para evitar que el sabor se amargue.

Los limones se cortan al momento para evitar que el sabor se amargue. Temperatura: Se sirve siempre en copas frías para preservar la frescura.

Se sirve siempre en copas frías para preservar la frescura. Consistencia: La técnica del batido (shake) es vital para que la espuma no se mezcle con el líquido y se mantenga firme en la parte superior.

Esta preparación ha sido disfrutada por figuras como Joaquín Sabina, quien a veces pedía el “pisco equivocado” sin alcohol, y Alfredo Bryce Echenique, manteniendo una mística que invita a los comensales a probar exactamente lo mismo que sus ídolos en la misma barra histórica.

El legado de Roberto Meléndez

Luiggy Arteaga no olvida sus raíces. Atribuye gran parte del perfeccionamiento de esta receta a su tiempo trabajando junto a Roberto Meléndez, otro gigante de la coctelería peruana, cuyo padre también fue bartender en el Country Club. Juntos, pulieron ese equilibrio de 4 onzas que hoy es la firma de la casa.

En un mercado saturado de variaciones (sour de maracuyá, de aguaymanto, etc.), el Bar Inglés se mantiene firme en la tradición. Para Arteaga, el pisco sour es el aperitivo por excelencia, una bebida que no solo abre el apetito, sino que abre la conversación y celebra la identidad peruana. ¡Salud por el Pisco Sour!