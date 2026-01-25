Como parte del Día Nacional del Pisco Sour, la Municipalidad de Surquillo desarrollará del 6 al 8 de febrero el Festival del Pisco Sour , evento gastronómico y cultural que tendrá como sede el Parque Reducto N°05. Los visitantes podrán acceder de manera gratuita a la celebración desde las 11:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

El festival reunirá a 25 expositores, entre productores de pisco y restaurantes reconocidos del distrito, destacados por su aporte a la cocina criolla, marina y propuestas contemporáneas. Esta iniciativa busca poner en valor la gastronomía surquillana, consolidando al distrito como uno de los principales referentes culinarios de Lima.

Durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de una feria gastronómica con platos emblemáticos y sabores tradicionales, ideales para maridar con el clásico Pisco Sour, así como con una variada propuesta de tragos a base de pisco, que incluirá versiones tradicionales e innovadoras, preparadas por especialistas y productores pisqueros.

“Este festival ha sido pensado como un espacio de encuentro para las familias y para reafirmar que Surquillo es la capital de la gastronomía, donde nuestras tradiciones se celebran con orgullo”, señaló Cintia Loayza Álvarez, alcaldesa de Surquillo.

La experiencia se complementará con degustaciones, catas guiadas y exhibiciones en vivo de la preparación del Pisco Sour y otros cócteles elaborados con nuestra bebida bandera.

Asimismo, se desarrollarán talleres demostrativos, concursos y dinámicas para el público que celebran el talento local. El evento contará también con presentaciones artísticas y culturales, shows musicales y actividades.