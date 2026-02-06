Día del Pisco Sour 2026: cuándo es y por qué se celebra a nuestro cóctel bandera

El Pisco Sour es sin duda una de las bebidas bandera de nuestro país. En muchos países es muy demandada y cada vez se revaloriza más con el pasar de los años. A propósito de ello, debes saber que para el Día Nacional del Pisco Sour, a festejarse como siempre el primer sábado de febrero, se prepara una celebración especial. Si quieres formar parte de esta, aquí te contaremos todos los detalles sobre el lugar en donde se realizará, cuándo será y qué habrá.

Día Nacional del Pisco Sour: ¿cuándo es y qué celebración especial se prepara?

Con la participación del ministro de la Producción, César Quispe Luján, y la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, se dio inicio a la Feria Perú Produce en homenaje al Día Nacional del Pisco Sour, que se desarrollará del 5 al 8 de febrero en el Parque Municipal de Barranco. Esta celebración, que ocurre cada primer sábado de febrero, destaca la importancia de esta emblemática bebida dentro de la tradición gastronómica peruana.

Según Quispe, el evento busca acercar a los peruanos a la riqueza del Pisco Sour, promoviendo su disfrute y reconocimiento a través de una feria organizada en conjunto con la Municipalidad de Barranco. El encuentro contará con más de 50 stands que exhiben productos pisqueros, delicias gastronómicas y complementos como café, chocolate y miel, además de una variada programación de música en vivo y presentaciones criollas. Con esta iniciativa, el Ministerio de la Producción fortalece la identidad cultural del país y abre oportunidades de crecimiento a las micro y pequeñas empresas pisqueras, impulsando su acceso a nuevos mercados.

El Pisco Sour es una de las bebidas más tradicionales de Perú.

Cuál es el origen del Pisco Sour

Este cóctel fue preparado por primera vez en 1920, en el “Morris Bar” de Lima. El nombre de la bebida nace cuando se decide juntar las palabras pisco y sour, esta última hace referencia a los cócteles que son acompañados por limón.

No obstante, la bebida consiguió su popularidad gracias a un exbartender del Morris Bar, Mario Bruiget, quien llevó el Pisco Sour al Hotel Maury donde mejoró la receta al agregarle clara de huevo y amargo de angostura, convirtiéndola hasta el día de hoy en Patrimonio Cultural de la Nación.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar el Pisco Sour?

El licuado clásico que da como resultado un exquisito pisco sour puede ser elaborado con el uso de una coctelera o también de una licuadora, y contiene los siguientes componentes de acuerdo a información compartida por la calculadora del portal de la bebida bandera del Perú:

- Pisco

- Jarabe de goma

- Amargo de Angostura

- Hielo

- Clara de huevo

- Zumo de limón

Cabe resaltar, que para su elaboración hay que tener en cuenta las medidas y cantidades de cada ingrediente, así como las dimensiones de los mismos.

Cómo preparar Pisco Sour

- Si desean un pisco sour hecho con pisco seco que sea de Quebranta, Mollar, Negra Criolla o Uvina, y semiseco de Italia, Torontel, Albilla o Moscate

- Se recomienda utilizar un cubo de hielo grande y duro

- No colocar más de 3 gotas de Amargo de Angostura

- Los limones tienen que ser frescos, de tamaño medio y jugosos

- Se recomienda remojar los huevos con agua y yodo por unos minutos