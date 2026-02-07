¿Sin regalo para San Valentín? Flores, chocolates o una tarde de masajes, algunas ideas para celebrar al amor

A pocos días del 14 de febrero, los establecimientos comienzan a abarrotarse de parejas que buscan el regalo perfecto. Si eres de los que aún no sabe con qué sorprender a su persona especial, hemos preparado una selección que va desde las clásicas flores hasta experiencias diseñadas para disfrutar de un momento divertido y, por supuesto, romántico, para que este San Valentín sea inolvidable.

Chocolates para endulzar el momento:

La Ibérica le dice sí al amor con sus packs de regalo amarrados con una cinta roja y un lazo, listos para entregar. Tiene cuatro combinaciones; el producto que se repite en cualquiera es el Corazón de Chocolate y el segundo producto puede ser: una caja de Dulce Armonía, Bombones Dulce Ilusión, Selectos o Cremas Selectas. Los precios de los packs rondan entre los 41.50 soles y los 82 soles.

Unos chocolates para endulzar el día, la propuesta de La Ibérica puede complementar un buen momento.

Experiencias para recordar:

Si eres de los que quiere aprovechar que el Día de los Enamorados cae sábado y prefieres una experiencia. BigBox tiene preparadas una serie de opciones para aprovechar el momento; dentro de las opciones más demandadas se encuentra la de circuitos de masajes, aromaterapia y espacios diseñados para desconectar, siendo Bambu Massage una alternativa ideal. Esta experiencia tiene un valor de 200 soles. Los postres son infaltables en esta fecha, es por eso que también hay una propuesta de una caja con 6 cupcakes variados, con sabores como red velvet, caramelo salado, doble chocolate, entre otros. El precio de este regalo es de 69 soles.

Un camino marcado por el amor:

Si eres más de regalar algo que dure por un buen tiempo, las zapatillas de la nueva colección de Converse por San Valentín son una gran opción. La colección Chucks in Love trae seis opciones de zapatillas, todas con detalles en forma de corazón, costuras distintivas y toques ingeniosos. El color que resalta es el rojo infaltable de la temporada. Los precios de las zapatillas van entre 300 soles y 360 soles. A la colección se le suman algunas prendas y un bolso útil para el día a día.

Una alternativa diferente, pero con el toque exacto de romanticismo.

Flores para ella:

Las flores son un regalo que nunca pasa de moda y, para esta fecha, Florelima ofrece un catálogo versátil que se ajusta a todo presupuesto. Aunque las rosas rojas lideran la demanda con arreglos desde los 120 soles, quienes busquen un impacto inolvidable pueden optar por un imponente corazón de 200 rosas premium (1500 soles). Por otro lado, la tendencia de este año se inclina hacia las rosas inglesas en tonos blancos y fucsias, cuyos ramos parten desde los 160 soles.

Las rosas rojas son infaltables para este día.

El postre como la joya de la corona:

Un dulce nunca está de más y, si son una pareja de disfrutarlos, esta puede ser una excelente opción: La Panadería del Country propone un pack de galletas (19 soles) en donde resaltan los diseños de corazón, un cupcake especial de San Valentín (14 soles), bombones de chocolate y un cake de red velvet (65 soles). Las opciones variadas y siempre para compartir.

La Panadería del Country tiene una propuesta dulce para el sábado.

Flores para toda la vida

Para los amantes de las rosas, pero de aquellas que se pueden guardar, Lego ofrece un ramo de doce rosas (499 soles) en sus distintas etapas de floración. Este regalo también les permite a las parejas desconectar mientras arman este proyecto compuesto por 576 bloques.

Para él (o para ambos):

Si no quieres dar muchas “vueltas” y buscas algo listo para entregar, Popurrí ofrece sus Gift Boxes con diversas combinaciones licores: el Corazón Gourmet (S/92): Incluye un vino Morandina Berry L’amour, galletas Tivoli sabor tiramisú y un chocolate Lindor en forma de corazón, el Bocado de Amor (S/126): Una opción clásica con una caja de 12 bombones Ferrero Rocher y una botella de Cava Juvé & Camps Cinta Púrpura, el Cupido (S/136): Pensado para los amantes del café, trae licor de café Gran Kafa, café Noos Villa Rica Única y galletas Tivoli de muesli y arándanos yDulce Promesa (S/155): La alternativa más completa con una botella de Black Whiskey Cream Liqueur, una lata de Pirucream y galletas Tivoli sabor tiramisú.