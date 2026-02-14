Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En el Parque del Amor, Matilde Sales junto a su esposo Jorge Champa. Juan Pachas y Esther Yactayo, en su casa de Breña.
En el Parque del Amor, Matilde Sales junto a su esposo Jorge Champa. Juan Pachas y Esther Yactayo, en su casa de Breña.
Por Diana Gonzales Obando

No recuerdan exactamente cuántos años llevan juntos, pero calculan unas cuatro décadas. Entre horas de servicio, mesas y platillos, Juan Pachas (69) y Esther Yactayo (71), usuarios de Pensión 65, se conocieron trabajando en un restaurante; él como mozo y ella como camarera. Se enamoraron y nunca más se pudieron separar. Son amigos, cómplices. Sostienen que nunca han tenido una pelea. Suena increíble, pero ambos nos explican que no es necesario hacerlo cuando la paciencia y el amor está por sobre todas las cosas: “Para nosotros, pelear está descartado porque no sacamos nada —dice él—. Tenemos que hablar para solucionar el problema. Nos sentamos en la mesa, tomamos una gaseosa o compartimos un lonche y conversamos”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El secreto del amor: usuarios de Pensión 65 nos cuentan sus ‘tips’ para alcanzar el amor eterno
Historias

El secreto del amor: usuarios de Pensión 65 nos cuentan sus ‘tips’ para alcanzar el amor eterno

Kali Uchis y Doja Cat: ¿quiénes son las divas del pop que encenderán Lima esta semana?
Historias

Kali Uchis y Doja Cat: ¿quiénes son las divas del pop que encenderán Lima esta semana?

San Bartolo: las familias centenarias y los nuevos vecinos que dejaron Lima para encontrar el refugio perfecto frente al mar
Historias

San Bartolo: las familias centenarias y los nuevos vecinos que dejaron Lima para encontrar el refugio perfecto frente al mar

Un museo solo de insectos en Lima: el renovado espacio que revela el inmenso valor de los grandes olvidados de la naturaleza
Historias

Un museo solo de insectos en Lima: el renovado espacio que revela el inmenso valor de los grandes olvidados de la naturaleza