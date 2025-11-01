Kali Uchis y Doja Cat, las divas del pop moderno que encenderán Lima la misma semana de 2026

Escucha la noticia
La cultura pop hace tiempo que no es el territorio exclusivo de oscuros ejecutivos que promueven artistas de diseño sacados de sus laboratorios. Hace ya varios años que sabemos que las cosas pueden ser de otro modo. Hablamos de los músicos que graban una canción en su cuarto, la suben a Internet y, días después, el mundo entero tararea esa melodía. Antes fueron Justin Bieber y Billie Eilish. De esa misma estirpe son Doja Cat y Kali Uchis, hijas del mismo momento cultural. Una grabó un video viral que no debe haberle costado más que unas horas de diversión y alcanzó repercusión mundial. La otra registró su primer disco con un micrófono y su Mac. Y hoy ambas son estrellas y arquitectas de su sonido.
Lo interesante es que lo hacen desde coordenadas opuestas. Doja Cat se presenta como vestida para el apocalipsis: látex escarlata, colmillos afilados, beats que suenan a peligro y una estética demoníaca como la de su anterior trabajo. Kali Uchis, en cambio, prefiere los jardines secretos: sedas, orquídeas, cuerdas que suspiran, como en su reciente “Sincerely”, que acaricia como una balada de los años cincuenta con guitarras dream pop a lo Cocteau Twins. Doja incendia; Kali seduce, aunque también puede ser combativa y plantarle cara al machismo en las redes. Solo no intenten decirles nunca cómo vestirse ni cómo sonar.
La dama del caos
Doja Cat es un caso de estudio. Amala Ratna Zandile Dlamini creció en Los Ángeles entre el hip hop y el Internet, entre SoundCloud y YouTube. Hija de la ironía millennial y toda la estética del meme, saltó a la fama en 2018 cuando grabó “Mooo!”, una canción y un video de bajo presupuesto que se volvió viral. En él, Doja rapeaba sobre ser una vaca y gran parte del público entendió el humor absurdo y lo celebró; otros, no tanto. No fue muy planeado, pero la exposición que generó le sirvió para dar a conocer su música, atraer la atención de productores como Dr. Luke y firmar su primer contrato discográfico a los 17 años.
Desde entonces, su carrera ha sido una metamorfosis. En “Hot Pink” (2019) fue una princesa rosa; en “Planet Her” (2021), una soberana intergaláctica del R&B; y en “Scarlet” (2023) abrazó el horror, desmantelando su propia imagen con la misma intensidad con que la construyó. Su nuevo álbum, “Vie” (2025), la muestra en un tono más conciliador con las listas, con un sonido que parece rendir homenaje a Janet Jackson y Prince. “Doja es una hitmaker, tiene algo especial... es una bruja”, dice Elisa Tokeshi, cantautora peruana que la descubrió durante la pandemia. “Lo que más me gusta de ella es su personalidad: es chistosa, picante, diferente”.
Esa personalidad de Doja Cat también es su talón de Aquiles. En redes sociales oscila entre el genio y el caos. En 2022, tras la cancelación de su show en Paraguay, estalló en Twitter contra sus seguidores, que la habían esperado bajo la lluvia en su hotel y solo pedían un saludo. El escándalo fue tan grande que incluso autoridades de ese país se pronunciaron por lo que consideraron una afrenta al orgullo nacional. Más recientemente se burló del controvertido comercial de jeans de Sydney Sweeney para American Eagle, imitando su voz en TikTok con un acento sureño exagerado. Ese lado troll es su marca. También se le ha acusado de haber hecho en foros de Internet, años atrás, comentarios insensibles contra la comunidad negra —a la que pertenece— y la LGBT. Por todo ello, ha pedido disculpas.
La alquimista del ensueño
Kali Uchis, en cambio, llegó por otro camino. Creció entre dos mundos —Virginia y Pereira (Colombia), el inglés y el español, el soul estadounidense y los boleros—, y su música respira esa dualidad: es sensual y melancólica, vaporosa y terrenal. Canciones como “Telepatía” o “Aquí yo mando” no suenan a ningún lugar específico: están desterritorializadas, dirían los científicos sociales. Los críticos musicales prefieren otro término, que alude más al tiempo que al espacio: atemporales. Hay R&B, reguetón, jazz, bossa nova.
Kali Uchis nació en Virginia, hija de padres colombianos que la criaron para ser cualquier cosa menos música, lo que la llevó a abandonar el hogar a los 17 años. Sin embargo, nunca perdió sus raíces: conserva el gusto por la música antigua que sonaba en su casa y la identidad bilingüe que hoy define su obra. Fue descubierta por Snoop Dogg y, poco después, una larga lista de artistas quería colaborar con ella: Damon Albarn, de Gorillaz, y Tyler, The Creator fueron los primeros en hacerlo. También ha grabado junto a Karol G y Juanes. “Lo que más me gusta de ella es que su música es sensual, muy latina, pero sin dejar de sonar como pop gringo. Además, su propuesta visual me encanta: tiene un estilazo y es un mujerón”, acota Elisa Tokeshi.
En álbumes como el aclamado “Isolation” y “Orquídeas”, Kali Uchis ha construido un universo donde el pasado y el futuro conviven sin fricción. Mira hacia atrás —a los boleros de Agustín Lara, al soul de los setenta—, pero lo proyecta hacia adelante con una producción moderna y una visión estética impecable. La llegada de ambas divas está programada para el próximo año, en la misma semana de febrero (Doja, el 13; Kali, el 15). En el caso de Uchis, su cita con Lima tiene además sabor a promesa cumplida: estaba programada para tocar el 2 de abril de 2020 en Barranco, pero la pandemia canceló aquel concierto. Cinco años después, la espera termina.
Agenda de conciertos que se viene
Doja Cat
13 de febrero
La artista estadounidense que ha llevado la provocación al centro de su carrera se presentará en Lima el 13 de febrero de 2026, en el Arena 1 (San Miguel), como parte de la gira mundial de su disco Vie. Entradas en Ticketmaster.
Kali Uchis
15 de febrero
Kali Uchis se presentará en Lima el 15 de febrero de 2026, en Costa 21 (San Miguel), cinco años después de la cancelación de su concierto de 2020. Entradas en Teleticket.
Natalia Lafourcade
19 de mayo del 2026
La reconocida cantautora mexicana Natalia Lafourcade regresa a Lima como parte de su gira Cancionera para ofrecer un concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. La artista llega en uno de los mejores momentos de su carrera, tras recibir nueve nominaciones a los Latin Grammy 2025. Las entradas están disponibles a través de Joinnus.
Veltrac Music Festival
9 de noviembre del 2026
El festival de música indie rock y alternativo regresa este año para celebrar los 15años de la promotora veltrac. la parrilla incluye a los británicos Primal scream (por primera vez en el Perú) y james, además de la banda bielorrusa molchat Doma, el argentino Dillom, la mexicana bratty y los colombianos bomba estéreo. el evento se realizará en Costa 21, de la Costa Verde.
Public Image Ltd.
21 de abril del 2026
Entre los anuncios más inesperados destaca la llegada de Public Image ltd (Pil), la mítica banda liderada por john lydon, otrora johnny rotten, la voz incendiaria de los sex Pistols. Pioneros del post-punk y el art pop, Pil ofrecerá un concierto en el Centro de Convenciones barranco. las entradas están disponibles en ticketmaster.
