Tony y Mimy Succar presentan el videoclip oficial de “Lo Bueno Viene Ya”, una salsa cargada de esperanza que convierte una historia real de superación en una celebración salsera. Incluido en el álbum “ASUCCAR”, el tema nace de la experiencia de Lim Bances, una mujer peruana cuya historia de migración, esfuerzo y fe sostiene el mensaje central de la canción.

Entre metales, percusión y una energía bailable, Tony y Mimy transforman la perseverancia en una invitación a sanar, celebrar y mirar hacia adelante.

Dirigido por Coco Bravo y grabado entre Lima y Nueva York, el videoclip lleva esa historia a la pantalla a través del recorrido de Lim: de una infancia humilde en Motupe, Perú, marcada por la discriminación y la migración a Estados Unidos, a una vida construida con perseverancia como empresaria, fundadora de una escuela para nuevos agentes inmobiliarios y líder de una fundación que ayuda a familias a conservar sus hogares.

La pieza culmina con uno de sus momentos más emotivos, cuando la Lim adulta se reencuentra simbólicamente con la niña que fue, haciendo las paces con el pasado que la formó.

“Lo Bueno Viene Ya” está escrita por Diego Giraldo, Tony Succar y Lim Bances, y producida por Tony Succar. Musicalmente, el tema se mueve desde la salsa dura con influencias cubanas, arreglos de metales contundentes y una energía pensada para levantar el ánimo desde el primer golpe de percusión.

En la voz de Mimy, la canción transforma la adversidad en movimiento y resume su mensaje en una idea clara: ignorar la negatividad, mantenerse firme y confiar en que lo que está destinado para uno no se puede quitar.

“Cuando conocí la historia de Lim, sentí que había que convertirla en música. ‘Lo Bueno Viene Ya’ no es solo una canción: es una filosofía de vida. No le hagas caso a quienes quieren cortarte las alas, porque lo que está destinado para ti nadie te lo puede quitar. Hacerlo junto a mi mamá lo vuelve todavía más especial, porque ella, también como inmigrante, es el corazón de este mensaje” expresó Tony Succar.

El performance principal fue grabado en Terraza Lima Club, un rooftop exclusivo en el centro de Lima, con orquesta completa, bailarines y la presencia de la familia Succar. Aunque ASUCCAR reúne a una amplia lista de invitados, para “Lo Bueno Viene Ya” Tony quiso que el mensaje estuviera atravesado por su núcleo familiar. Mimy Succar, ganadora de dos premios Grammy y madre de Tony, aporta la voz y el corazón emocional del tema, mientras que también participan sus hermanos Kenyi y Claudia “Tammy” Succar, además de su padre, Antonio Succar, reforzando el sentido de unión familiar que acompaña la canción.

﻿Ganador de dos premios Grammy y dos Latin Grammy, Tony Succar continúa desarrollando con ASUCCAR una etapa marcada por la salsa, la raíz peruana, la herencia familiar y una visión musical abierta a nuevas historias. Con “Lo Bueno Viene Ya”, junto a Mimy Succar, esa visión encuentra uno de sus capítulos más humanos: una canción hecha para bailar, pero también para recordar que incluso después de los momentos más difíciles, siempre puede venir algo bueno.

El lanzamiento estará acompañado por el “#PaAllaChallenge”, una iniciativa digital que invita a dejar atrás todo aquello que no suma y celebrar los nuevos comienzos bajo el mensaje central del tema: vivir, avanzar y gozar.