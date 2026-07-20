El nuevo tema de Tony y Mimy Succar, está dirigido por Coco Bravo y grabado entre Lima y Nueva York. (Foto: Difusión)
El nuevo tema de Tony y Mimy Succar, está dirigido por Coco Bravo y grabado entre Lima y Nueva York. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Tony y Mimy Succar presentan el videoclip oficial de “Lo Bueno Viene Ya”, una salsa cargada de esperanza que convierte una historia real de superación en una celebración salsera. Incluido en el álbum “ASUCCAR”, el tema nace de la experiencia de Lim Bances, una mujer peruana cuya historia de migración, esfuerzo y fe sostiene el mensaje central de la canción.