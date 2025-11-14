La salsa y la cumbia volverán a juntarse con la segunda edición de Salsacumbiando, el esperado evento musical que se llevará a cabo el 22 de noviembre en el Estadio Municipal de San Luis. Desde las 5 p.m., el público podrá disfrutar de un espectáculo que promete superar todas las expectativas.
Uno de los platos fuertes será Armonía 10, la emblemática agrupación piurana cuyas canciones, como “Cervecero”, “El amor se fue” y “Siempre pierdo en el amor”, continúan marcando generaciones.
LEE: Integrantes de Armonía 10 usan chalecos antibalas durante show en vivo
También estará La Única Tropical, conocida por su sonido fresco y su fusión de ritmos que conectan con todo tipo de público. Temas como “Lárgate” y “El final de este amor” han consolidado su lugar en la escena musical.
La potencia salsera llegará de la mano de Zaperoko, “La resistencia salsera del Callao”, que promete encender al público con su inconfundible estilo chalaco. A ellos se suma Barrio Fino, agrupación que destaca por su propuesta moderna y bailable.
El cartel también incluye a Suu Rabanal, una de las voces femeninas más queridas de la salsa peruana, cuyo despliegue vocal y presencia escénica garantizan un show lleno de fuerza. Completando la lista, El Jeque de la Salsa aportará su toque romántico y elegante para darle un cierre especial a la noche.
MÁS INFORMACIÓN: Las bandas musicales que han sido blanco de atentados: de Agua Marina a Armonía 10
Salsacumbiando 2025 se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre en el Estadio Municipal de San Luis, a partir de las 5 a.m. Las entradas están disponibles en Vaope.
