La banda española Dorian regresará a Perú como parte de la gira por su vigésimo aniversario, una celebración que coincide con uno de los momentos más sólidos tanto creativa como personalmente para sus integrantes. Marc Gili, vocalista y líder del grupo, adelantó cómo se prepara la agrupación para su próximo concierto en el C.C. Barranco y reflexionó sobre la evolución musical que han construido durante dos décadas.

Gili aseguró que Dorian atraviesa “un gran momento” luego de años complejos a nivel personal y profesional. Según explicó, el proceso de estabilidad alcanzado recientemente se refleja en la energía renovada de sus presentaciones en vivo, las cuales, dice, están entre las mejores que han ofrecido en los últimos años de trayectoria.

En esta nueva visita a Perú, el show por los 20 años incluirá un recorrido especial por “La ciudad subterránea”, uno de los discos más emblemáticos de la banda, con temas como “La tormenta de arena”, “A nacer”, “A verte amanecer” y “Paraísos artificiales”. Además, la presentación repasará álbumes como “La velocidad del vacío”, “Justicia universal” y su más reciente producción, “Futuros imposibles”. El concierto podría extenderse por más de dos horas, dependiendo de la respuesta del público peruano.

Dorian celebra 20 años de carrera y Marc Gili revela su mejor recuerdo de Perú. (Foto: Instagram)

El cantante adelantó que el espectáculo será una mezcla de electrónica, rock, new wave, folk alternativo y momentos psicodélicos, una combinación que define el estilo multicapas del grupo. También señaló que interpretarán canciones con contenido existencialista y político, invitando al público no solo a bailar, sino también a reflexionar.

Crecimiento personal y vigencia de Dorian

Sobre su crecimiento personal, Marc Gili confesó haber atravesado un proceso profundo de deconstrucción para dejar atrás la “máscara” que, según dice, todos llevamos. Este trabajo interno le permitió reencontrarse consigo mismo, sanar conflictos del pasado y enfrentar su carrera desde un lugar más consciente. “Estoy en una buena posición para disfrutar lo que me queda de vida sin tanta mochila”, expresó.

Esa introspección también ha influido en el rumbo artístico del grupo. En un contexto donde, a su juicio, el pop mainstream atraviesa una etapa “frívola y superficial”, Dorian mantiene su postura de escribir letras maduras y cargadas de significado. Para el músico, esta autenticidad es clave para mantenerse vigente durante 20 años sin caer en las modas pasajeras.

El vocalista considera que la verdadera fórmula del éxito de Dorian ha sido la fidelidad a su identidad, la independencia creativa y el desarrollo de un sonido reconocible desde los primeros segundos de reproducción. “Nuestro mayor éxito es haber llegado a los 20 años siendo nosotros mismos”, afirmó.

Recuerdo del Perú

En cuanto a su relación con el público peruano, Gili recordó con especial emoción un concierto en La Oroya, a más de 4.000 metros de altura. Pese al cansancio y los efectos de la altitud, Dorian fue recibida por cientos de personas, incluidos niños, quienes llegaron con regalos para saludarlos. Para el músico, aquella experiencia fue una muestra del cariño que la agrupación ha recibido en el país y un motivo para regresar cada vez que pueden.

“Tocamos hace años en La Oroya, cuando llegamos estábamos muy mareados por la altura y agotados. Nos encontramos a unas 200 o 300 personas, entre ellas niños, gente de todas las edades con regalos en las manos recibiendo a la banda con un amor extraordinario... Se hizo un concurso de arte en una escuela pública y nos pusieron de jueces. Estuvo muy divertido, así que puedo decir que sí, que en aquellos días nos sentimos un poquito de La Oroya”, recordó el músico.

“Tengo un gran recuerdo de ese concierto porque la gente lo dio todo, al final la gente estaba tan loca por volver a estar con la banda que se aglomeraba en la entrada de los camerinos y tuvimos que salir por una puerta de emergencia porque era demasiada gente, habría sido una locura. El sentir que habíamos ido tan lejos y que habíamos encontrado a tanto público que conocía bien el repertorio de la banda nos emocionó mucho y nos alentó para seguir viniendo al Perú una y muchas veces más”, aseguró el músico.

Dorian ofreció un concierto en La Oroya y lo recuerdan como uno de los mejores shows de su vida. (Foto: Captura de video)

Mirando hacia el futuro, el vocalista reconoció que Dorian nunca imaginó llegar al nivel de impacto internacional que tienen hoy, especialmente considerando que comenzaron en un sello pequeño y sin grandes recursos. Sin embargo, asegura que su carrera ha crecido a base de buenas canciones, honestidad artística y conexión real con el público.

Finalmente, Marc Gili adelantó que le gustaría colaborar próximamente con el mexicano Siddhartha y con artistas del rap o trap, como ya lo hicieron en su momento con Pimp Flaco en el tema “Dual”.

De esta manera, Dorian se prepara para una nueva visita a Perú el próximo 20 de noviembre, donde celebrará dos décadas de trayectoria con lo mejor de su repertorio en el C.C. Barranco. Las entradas están a la venta en Joinnus.